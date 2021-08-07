«Переводят стрелки на других»: почему США обвиняют Россию в дезинформации относительно коронавирусных вакцин

Тиражируемые в американских СМИ сведения о попытках России подорвать кампанию по вакцинации граждан Соединённых Штатов против коронавируса голословны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, подобные публикации не имеют ничего общего с действительностью и их появление можно объяснить только «укоренившейся в американском обществе русофобией». По мнению экспертов, Вашингтон и лояльная властям либеральная пресса вновь разыгрывают карту «российского вмешательства» — теперь для того, чтобы оправдать низкий уровень доверия к администрации Джо Байдена.

Утверждения американских СМИ о том, что Россия якобы предпринимает попытки сорвать кампанию по вакцинации населения в США и других странах, безосновательны. Об этом сказал посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, заявление которого размещено на официальной странице российской дипмиссии в Facebook.

Дипломат подчеркнул, что «подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью».

«Что касается голословных обвинений против нас в попытках «подорвать» прививочные кампании в отдельных странах, то можем их объяснить лишь укоренившейся в американском обществе русофобией. Хотелось бы верить, что репортёры из США всё же поймут, что основная задача журналистики — представлять аудитории проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы», — сказал Антонов.

Российский дипломат добавил, что Россия готова взаимодействовать в сфере борьбы с пандемией со всеми партнёрами, включая США, чтобы «сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой коронавирусной инфекции».

Посол также напомнил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — «Спутник V» — и заявила о готовности поставлять её на транспарентной и недискриминационной основе любым странам.

Анатолий Антонов

РИА Новости

© Илья Питалев

«Тем не менее в этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми двойными стандартами. Запад отказывается признать, что наработки наших учёных способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведётся целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — подчеркнул Анатолий Антонов.

Он напомнил, что в ежегодном докладе Министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год сообщалось, что Вашингтон использовал представительство американского Минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от вакцины «Спутник V».

«В этой связи подчеркнём: там, где речь идёт о здоровье и жизни людей, не должно быть места политике. Призываем партнёров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией», — отметил дипломат.

Обвинения без доказательств



Напомним, 5 августа газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что Россия якобы проводит кампанию по дезинформации, направленную против властей США и призванную вызвать недоверие к вакцинации.

В качестве главного аргумента в пользу этой теории газета привела некую карикатуру, распространённую на Patriots.win — интернет-форуме сторонников правых политических взглядов. На ней силовики в бронежилетах с символикой президентской кампании Джо Байдена и Камалы Харрис вламываются в двери к американцам со шприцем для вакцинации.

Карикатура была обнаружена на форуме компанией Graphika, занимающейся выявлением дезинформации в интернете. Представители компании утверждают, что этот и другие, подобные рисунки распространяют некие лица, якобы связанные с прошлыми российскими кампаниями по дезинформации. При этом доклад компании Graphika, на который ссылается The New York Times, был опубликован ещё в начале июня.

Других доказательств «вмешательства» России в вопросы вакцинации газета не приводит, однако упоминает неких неназванных официальных лиц и сторонних экспертов, которые утверждают, что российская сторона якобы хочет убедить американцев в том, что администрация Байдена навязывает гражданам неэффективные препараты для вакцинации.

Стоит отметить, что подобные обвинения в адрес России американские СМИ тиражируют на протяжении последних нескольких месяцев. Так, в начале марта газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного представителя центра глобального взаимодействия Госдепартамента США, разместила материал о том, что спецслужбы РФ через сеть интернет-порталов якобы развернули информационную кампанию против вакцины Pfizer и других произведённых на Западе препаратов.

«Мы можем сказать, что эти порталы напрямую связаны с российскими спецслужбами. Все они находятся в иностранной собственности и за пределами США. У всех у них разный охват, тон и разная аудитория, но все они входят в экосистему российской пропаганды и дезинформации», — утверждал источник издания.

Позднее с обвинениями в адрес России выступил и официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Совершенно очевидно, что Россия прибегает к старым уловкам и тем самым подвергает людей опасности, распространяя дезинформацию о вакцинах, которые, как известно, спасают жизни каждый день», — заявил чиновник.

Другие американские СМИ также тиражируют заявления о том, что якобы организована и ведётся целая российская кампания против западных вакцин. В своих статьях американские журналисты ссылаются на доклады НКО и мнение их же экспертов.

Так, издание USA Today в качестве «доказательства» приводит доклад Альянса в поддержку обеспечения демократии, который пришёл к выводу о «вмешательстве» России после анализа «пропаганды» из РФ, Китая и Ирана в Twitter.

«Из трёх исследованных стран Россия с наибольшей вероятностью заявляла о предполагаемой связи между вакцинацией препаратом Pfizer и последующей смертью реципиента», — говорится в докладе, который процитировало USA Today.

Вашингтонская позиция



В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 16 июля на брифинге для прессы заявила, что через попытки подорвать доверие к западным вакцинам РФ и Китай якобы продвигают собственные препараты от коронавируса. В своём выступлении она сослалась на утверждения Госдепа США, которые ранее уже были распространены американскими СМИ.

«Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США выяснил, что Россия и Китай продвигают свои вакцины с помощью риторики, подрывающей доверие к западным программам по разработке вакцин. Речь здесь не просто о конкуренции вакцин: опасность и воздействие данного вида дезинформации состоит в преувеличении побочного действия западных вакцин», — заявила представитель Белого дома.

Джен Псаки

Reuters

© Jonathan Ernst

Власти США подняли тему российского вмешательства в вопросе вакцинации для того, чтобы отвести внимание граждан от собственных ошибок в борьбе с пандемией, отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Ранее Вашингтон активно обвинял в этом Китай, теперь к нему добавили и Россию. В целом эти обвинения преследуют сугубо практические цели: сейчас правительство США показывает низкую эффективность в борьбе с распространением коронавируса в стране. Кроме того, американские СМИ таким способом поддерживают образ России как врага во внутриполитическом дискурсе», — пояснил эксперт.

Подобным образом американский политический истеблишмент хочет оправдать низкий уровень доверия населения США к своим действиям, добавил Константин Блохин.

«Можно ожидать, что эта информационно-пропагандистская кампания в адрес России и Китая продолжится. Ведь власти США всегда, когда сталкиваются с серьёзными внутренними проблемами, переводят стрелки на других», — подчеркнул политолог.

Такую точку зрения разделяет и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Дело в том, что разыгрывание карты «российского вмешательства» никуда не ушло и, несомненно, будет продолжаться в будущем. Сейчас либеральная пресса её разыгрывает с подачи демократов и Байдена, который понимает, что в сложившейся внутриполитической ситуации они не могут отказаться от такой позиции, потому что в противном случае вся вина ляжет на них», — пояснил собеседник RT.

В США регистрируется новая вспышка коронавируса, и в ряде штатов сложилась довольно серьёзная ситуация, что приводит к недовольству работой администрации президента, добавил Юрий Рогулёв.

«Поэтому Джо Байдена накроют те же самые проблемы, которые погубили ранее Трампа и не дали ему одержать победу на выборах, в частности эпидемия и ухудшающееся состояние экономики. В связи с этим американская пресса сейчас готовит почву, чтобы сохранить репутацию Байдена и, соответственно, отвести стрелы критики от действующей администрации Белого дома», — заключил эксперт.