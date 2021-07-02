Ранний старт: почему Дональд Трамп заявил о принятом решении по вопросу участия в выборах в 2024 году

Дональд Трамп сообщил, что принял решение по вопросу своего участия в президентских выборах 2024 года. Он добавил, что сам он «этого не хочет», но «это нужно стране». Ранее Трамп неоднократно намекал на возможность своего участия в президентской гонке 2024 года, однако избегал конкретных заявлений. При этом опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что большинство членов Республиканской партии готовы проголосовать за его кандидатуру на следующих выборах. Между тем эксперты считают, что Демократическая партия США использует весь доступный административный ресурс, чтобы помешать 45-му президенту вернуться в Белый дом.

Дональд Трамп принял решение по вопросу участия в президентских выборах 2024 года. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. Перед этим ведущий канала Шон Ханнити обратился к аудитории, находившейся вместе с экс-президентом США в импровизированной студии в одном из помещений аэропорта, с вопросом о том, хотят ли они, чтобы республиканец участвовал в следующих выборах. Вопрос был встречен бурными овациями. После этого Ханнити задал соответствующий вопрос Трампу.

«Вы не ответите, но я должен спросить. На каком этапе... Или давайте я спрошу, а вы дадите ответ без уточнений: вы уже приняли решение?», — спросил ведущий.

«Да», — односложно ответил Трамп, и эта фраза также была встречена бурными овациями и одобрительными возгласами зрителей.

После обсуждения ряда тем Ханнити вновь обратился к экс-президенту США с вопросом о его участии в американской политической жизни, заметив, что он, похоже, готов «вернуться к этой борьбе».

«Не я этого хочу — это нужно стране. Нам нужно заботиться об этой стране. Я сам не хочу... Разве это весело? Вечно бороться, вести постоянную борьбу. Страна, то, что мы сделали, — это так важно», — заявил Трамп.

Открытая встреча с 45-м президентом США проходила в штате Техас, на границе с Мексикой. Трамп прибыл туда, чтобы поддержать губернатора Грега Эббота, который заявил, что построит на мексиканской границе заградительную стену на средства штата и тех, кто захочет пожертвовать деньги на проект.

Дональд Трамп на границе с Мексикой

© REUTERS/Carlos Barria

Напомним, что строительство стены на южной границе США для борьбы с потоком нелегальных мигрантов было одним из главных проектов Дональда Трампа, который ему, однако, так и не удалось реализовать. При этом в ходе встречи, которую транслировал Fox News, Трамп раскритиковал миграционную политику президента Джо Байдена. А своих однопартийцев, сотрудничающих с ним, назвал «республиканцами только по имени».

Поддерживая интригу

Напомним, заявления о своём возможном участии в следующих президентских выборах Дональд Трамп начал делать ещё в конце прошлого года — после того, как проиграл выборы Джо Байдену.

Впервые он сообщил об этом в декабре 2020 года.

«Это были потрясающие четыре года. И мы пытаемся превратить их в восемь. В противном случае увидимся через четыре года», — сказал тогда Трамп.

О намерении «вернуться» он упомянул и в свой прощальной речи в день инаугурации Джо Байдена.

Позднее 45-й президент США неоднократно намекал на возможное участие в выборах в 2024 году, однако избегал прямых и конкретных заявлений о том, что намерен выдвинуть свою кандидатуру.

Так, 28 февраля во время выступления на Конференции консервативных кругов (Conservative Political Action Conference, CPAC) США в Орландо в штате Флорида он допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.

В марте экс-президент заявил, что окончательное решение о своём выдвижении он примет после промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в 2022 году.

Однако в апреле, в очередной раз участвуя в передаче Шона Ханнити на канале Fox News, Трамп заявил, что «очень серьёзно» рассматривает возможность своего выдвижения.

«Скажу так: я рассматриваю это очень серьёзно, сверхсерьёзно. Из юридических соображений пока что не хочу об этом говорить», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможности участия в президентской гонке 2024 года.

В начале июня в американских СМИ активно обсуждалась идея другого способа возвращения Трампа в политику — некоторые политики предположили, что Трамп может занять пост спикера палаты представителей конгресса. С таким предложением, в частности, выступил бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон.

Дональд Трамп

© REUTERS/Jonathan Ernst

Стоит отметить, что, согласно правилам конгресса, для выдвижения кандидатуры на пост спикера политику необязательно быть конгрессменом.

Трамп назвал такое предложение интересным, однако не выразил по этому поводу большого энтузиазма.

«Что ж. Я слышал эти разговоры, и их становится всё больше и больше. Но это не тот вариант, который я бы стал рассматривать, но... это, несомненно, активно обсуждается», — так экс-президент прокомментировал сообщения в СМИ.

Позднее бывший советник миллиардера Джейсон Миллер заявил, что Трамп «не имеет никакого желания быть спикером».

Стабильная популярность

В истории США лишь один политик дважды избирался на пост главы государства с промежутком в четыре года. Демократ Гровер Кливленд был 22-м президентом США с 1885 по 1889 год, и 24-м президентом с 1893 по 1897 год.

Однако уникальность этого прецедента не смущает республиканцев — большинство из них хочет, чтобы Трамп выставил свою кандидатуру на выборах 2024 года.

Так, на консервативной конференции в Орландо 55% респондентов, принявших участие в выборочном опросе, заявили, что намерены проголосовать за экс-президента на будущих праймериз.

Митинг сторонников Трампа

© REUTERS/Emily Elconin

26 мая Квиннипэкский университет опубликовал результаты проведённого им социологического опроса, согласно которому 66% республиканцев хотели бы, чтобы миллиардер участвовал в выборах 2024 года.

«Статистика откровенно противоречит любым прогнозам об ухудшении политических перспектив Дональда Трампа. Внушительное большинство республиканцев считают, что победа на выборах была у него украдена, хотят, чтобы Трамп вновь баллотировался, и если не смогут проголосовать за Трампа, предпочтут кандидата, который сходится с ним во мнениях», — так прокомментировал результаты опроса аналитик Квиннипэкского университета Тим Маллой.

Однако директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв подчеркнул в беседе с RT, что высказывание в телевизионном интервью не равноценно официальному заявлению о намерении выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах президента.

Также по теме «Ему припомнят многое»: почему в Республиканской партии дистанцируются от возможного выдвижения Трампа на выборах-2024 Национальный комитет Республиканской партии США не будет просить Дональда Трампа выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в...

«Поэтому этот утвердительный ответ следует рассматривать лишь как некое намерение Трампа», — считает политолог.

Сейчас для Республиканской партии, в том числе Трампа, сложилась непростая ситуация, поэтому в настоящий момент трудно оценивать перспективы его переизбрания, добавил Юрий Рогулёв.

«Одно из препятствий на пути Трампа — его возраст. Также не исключено, что к следующим выборам другие политики из Республиканской партии могут выдвинуть свои кандидатуры», — предположил эксперт.

В свою очередь, профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин считает, что в заявлении 45-го президента США нет никакой интриги.

«Трампу просто незачем заявлять о чём-то сегодня. Сейчас важнее переизбрание республиканцев в палату представителей конгресса США в следующем году. Важно, чтобы сторонники Трампа проявили себя на этих выборах. Ему самому за три года до выборов нет нужды в официальном заявлении о намерении переизбираться. Поэтому тут нет никакой интриги, нет никакой конспирологии — это обычный политический процесс», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Александр Домрин считает, что делать прогнозы об исходе выборов 2024 года слишком рано. Кроме того, Демократическая партия США, у которой сейчас преимущество в обеих палатах конгресса, будет максимально использовать административный ресурс, чтобы не допустить Трампа или любого другого республиканца в Белый дом, считает политолог.

«Демократы поняли, что они пропустили гол в свои ворота. В 2016 году они были абсолютно уверены, что Хиллари Клинтон победит на выборах, поэтому не спешили, и фальсификаций особых не было. Когда же они проиграли, то к 2020 году стали делать всё возможное для того, чтобы не только Дональд Трамп, но и никакой другой республиканец к власти в Белом доме больше не пришёл», — заключил эксперт.