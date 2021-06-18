«Позитивная дискриминация»: что стоит за словами Байдена о намерении достичь «обещанного равенства» для всех американцев

Соединённые Штаты не могут быть спокойны, пока «обещанное равенство» не будет достигнуто для каждого американца по всей стране. Об этом заявил президент США Джо Байден во время церемонии подписания закона «О признании 19 июня Днём национальной независимости». По его словам, эмансипация порабощённых темнокожих «ознаменовала не конец борьбы за равноправие в Америке, а лишь её начало». Однако эксперты расценивают слова главы Белого дома как внутриполитический ход, призванный отвлечь внимание общества от реальных социально-экономических проблем. Кроме того, по мнению политологов, таким образом демократы пытаются повысить лояльность темнокожего электората.

Соединённые Штаты не могут быть спокойны, пока «обещанное равенство» не будет достигнуто для всех американцев «в каждом уголке» страны. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден на церемонии подписания закона «О признании 19 июня Днём национальной независимости».

«В этом, как мне кажется, и есть значение праздника 19 июня», — сказал глава государства, подчеркнув, что это «первый новый национальный праздник почти за сорок лет — с момента учреждения Дня Мартина Лютера Кинга».

По словам Байдена, благодаря тому, что 19 июня было объявлено государственным праздником, все американцы смогут «почувствовать важность этого дня, извлечь уроки» из истории США. Кроме того, по мнению 46-го президента, это позволит гражданам «воспеть прогресс», а также взглянуть не только на тот путь, который уже пройден, но и на тот, который стране ещё предстоит преодолеть.

«По правде говоря, просто отмечать 19 июня недостаточно. В конечном счёте эмансипация порабощённых темнокожих американцев ознаменовала не конец борьбы за равноправие в Америке, а лишь её начало», — подчеркнул американский лидер.

Здание Белого дома

Reuters

© Cheriss May

Он также отметил, что именно по этой причине действующая администрация предприняла «настойчивые усилия по борьбе с расовой дискриминацией», в том числе в жилищной сфере. Байден пояснил, что «проблема суровой реальности» состоит в том, что дом, принадлежащий семье темнокожих американцев, как правило, «получает меньшую оценочную стоимость, чем такой же дом в том же районе, которым владеет семья белых».

Предпринятые шаги

Напомним, когда Джо Байден только пришёл к власти в январе, он подписал четыре указа, направленных на преодоление расового неравенства, в которых сообщалось о мерах по борьбе с ксенофобией, по обеспечению справедливого доступа к жилью, а также искоренению предвзятости в уголовном правосудии. В Белом доме эти новшества назвали тогда первыми шагами по искоренению системного расизма.

Объявляя о нововведениях, Байден напомнил о гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. По его словам, этот инцидент открыл глаза миллионам людей по всему миру.

«Это было правосудие с коленом на шее, мы этого не забудем», — заявил тогда он.

Стоит отметить, что и в своей инаугурационной речи Байден в том числе затронул тему «идеологии превосходства белых». По его мнению, Соединённые Штаты переживают «исторический момент кризиса и сложностей» и единство — «путь вперёд» для США.

В дальнейшем Байден продолжил призывать к борьбе с проявлениями расовой несправедливости.

Так, в апреле он заявил о необходимости «вплотную заняться» решением проблем, касающихся системного расизма и расового неравенства, которые, по словам президента, наблюдаются в правоохранительной сфере и системе уголовного правосудия США. Как отметил американский лидер, «наращивать свои усилия» в этом направлении должны не только местные власти и правоохранительные органы, но и федеральный центр.

Позднее Байден обратился к конгрессу с призывом одобрить закон о реформе полиции имени Джорджа Флойда, который на тот момент уже утвердила палата представителей.

После этого американский лидер заявил в интервью телеканалу NBC о «крайне невыгодном положении» афроамериканцев в Соединённых Штатах. По его словам, в целом ряде сфер общественной жизни они сталкиваются с проявлениями системного расизма.

«Я не считаю, что Америка расистски настроена, но думаю, что пережитки законов о сегрегации и существовавшее ранее рабство оставили свой след, и сегодня нам приходится иметь с этим дело», — сказал тогда Байден.

В середине мая президент США отменил нормы по защите исторических мемориалов, введённые предыдущим главой Белого дома Дональдом Трампом в период массовых беспорядков и митингов против расовой несправедливости. Две инициативы бывшего лидера предусматривали ужесточение наказания за порчу памятников.

Митинг против расизма в Нью-Йорке

Reuters

© Shannon Stapleton

В конце месяца, в годовщину гибели Флойда, Байден провёл встречу с его родственниками в Белом доме. Комментируя это мероприятие, в Вашингтоне в очередной раз призвали бороться с расовой несправедливостью.

Уже в начале июня Байден вновь выступил с заявлением, в котором главной угрозой для США назвал «террористическую деятельность движения превосходства белой расы». По его словам, Соединённые Штаты не могут и не должны «предоставлять ненависти убежище». Тогда же глава Белого дома сказал, что подписал ранее закон «О преступлениях на почве ненависти во время пандемии COVID-19».

Как он отметил, его администрация также планирует представить более широкую стратегию по борьбе с внутренним терроризмом и насилием, которое вызвано «самыми чудовищными преступлениями на почве ненависти и другими формами нетерпимости».

«Проявление политической конъюнктуры»

Между тем опрошенные RT политологи расценивают текущее заявление Байдена о грядущем равенстве для всех граждан США как очередной внутриполитический ход.

«Это лишь одно из проявлений политической конъюнктуры действующей американской администрации. Очевидно, что подобными высказываниями Байден пытается переключить внимание жителей Соединённых Штатов с социально-экономического неравенства, которое ярко проявляется в американском обществе, на расовые проблемы. Ведь такие сложности легче решать на виду у публики, предпринимая разного рода нововведения, которые на самом деле мало на что влияют», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он также отметил, что, в отличие от «поддержания видимости бурной деятельности по искоренению расовой несправедливости», реальные шаги по ликвидации социально-экономического неравенства стоили бы действующей администрации огромных денег и времени.

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«Поэтому Вашингтон решил выбрать первый вариант», — говорит Блохин.

По его словам, внутриполитический курс Байдена, направленный «на поддержку цветного населения», мотивирован стремлением Демпартии мобилизовать свой электорат.

«В конгрессе и на других уровнях политическая борьба будет только обостряться. Демократов уже критикуют за неспособность навести порядок в собственной стране. Поэтому в этих условиях им необходимо привлечь на свою сторону цветной электорат, сделать так, чтобы его представители не перешли к республиканцам», — считает аналитик.

При этом Блохин подчеркнул, что объявленный государственным праздником День национальной независимости никак не способствует решению проблемы расового неравенства.

«Вместо того чтобы как-то объединять народ, действующая администрация во главе с Байденом, наоборот, подливает масла в огонь. Глава Белого дома намеренно выделяет один сегмент американского общества, фактически объявляя его фаворитом. А светлокожие американцы при этом позиционируются как внутренние террористы, бунтующие против толерантной Америки. Такой подход только разобщает граждан», — подчеркнул аналитик.

Политолог-американист Малек Дудаков придерживается аналогичного мнения. По его словам, Байден, призывая побороть системный расизм, по сути, запускает «программу позитивной дискриминации».

«Байден и его команда делают из темнокожих фактически привилегированную часть общества. Но демократам выгодно действовать в таком ключе, сохраняя высокий уровень поддержки среди афроамериканцев. В этом же контексте необходимо рассматривать и объявление Дня национальной независимости», — пояснил он в разговоре с RT.

Афроамериканцы на улице Нью-Йорка

Reuters

© Eduardo Munoz

Константин Блохин, в свою очередь, полагает, что, гонясь за леворадикальной повесткой, Байден и его окружение продолжат принимать меры, призванные лишь маскировать существующие проблемы.

Малек Дудаков не исключает, что демократы могут начать активно продвигать инициативу «по выплате федеральных репараций потомкам темнокожих рабов».