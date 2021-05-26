Акции в годовщину гибели Флойда проходят в Миннеаполисе и Нью-Йорке
- Reuters
Отмечается, что демонстрации проходят мирно и без больших скоплений людей.
В Миннеаполисе участники акции простояли на одном колене девять минут и 29 секунд, столько продолжалось задержание Флойда, в ходе которого полицейский прижимал мужчину к земле, из-за чего тот не смог дышать.
5 мая экс-полицейский Дерек Шовин, по решению суда виновный в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подал ходатайство о новом судебном разбирательстве.