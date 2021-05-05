Бывший полицейский Шовин просит суд о новом разбирательстве

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Экс-полицейский Дерек Шовин, по решению суда виновный в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подал ходатайство о новом судебном разбирательстве, информирует MSNBC.

«Досудебная огласка повлияла на способность бывшего полицейского добиться справедливого судебного разбирательства», — утверждает адвокат Шовина Эрик Нельсон.

В апелляции говорится, что суд злоупотребил своим дискреционным правом, отклонив ходатайства об изменении места проведения и проведении нового судебного разбирательства.

В заявке также содержится просьба о вынесении постановления «об импичменте приговора».

Ранее сообщалось, что Минюст США начало расследование в отношении полиции Миннеаполиса после вердикта суда по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

В апреле суд признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве Флойда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

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