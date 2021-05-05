Бывший полицейский Шовин просит суд о новом разбирательстве
«Досудебная огласка повлияла на способность бывшего полицейского добиться справедливого судебного разбирательства», — утверждает адвокат Шовина Эрик Нельсон.
В апелляции говорится, что суд злоупотребил своим дискреционным правом, отклонив ходатайства об изменении места проведения и проведении нового судебного разбирательства.
В заявке также содержится просьба о вынесении постановления «об импичменте приговора».
Ранее сообщалось, что Минюст США начало расследование в отношении полиции Миннеаполиса после вердикта суда по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
В апреле суд признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве Флойда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.