Бывший полицейский Шовин просит суд о новом разбирательстве

Экс-полицейский Дерек Шовин, по решению суда виновный в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подал ходатайство о новом судебном разбирательстве, информирует MSNBC.

«Досудебная огласка повлияла на способность бывшего полицейского добиться справедливого судебного разбирательства», — утверждает адвокат Шовина Эрик Нельсон.

В апелляции говорится, что суд злоупотребил своим дискреционным правом, отклонив ходатайства об изменении места проведения и проведении нового судебного разбирательства.

В заявке также содержится просьба о вынесении постановления «об импичменте приговора».

Ранее сообщалось, что Минюст США начало расследование в отношении полиции Миннеаполиса после вердикта суда по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

В апреле суд признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве Флойда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.