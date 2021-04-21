Минюст США начал расследование против полиции Миннеаполиса

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Министерство юстиции США начало расследование в отношении полиции Миннеаполиса после вердикта суда по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Минюст США начал расследование против полиции Миннеаполиса
  • Reuters

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Минюста — генпрокурор США Меррик Гарленд, информирует газета The Washington Post.

Минюст намерен определить, «допускает ли управление полиции Миннеаполиса тенденцию или практику неконституционного или незаконного поведения представителей правоохранительных органов».

Также Гарленд сообщил, что продолжается другое федеральное расследование причин смерти Флойда.

Ранее суд признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

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