«Расшатать, дестабилизировать ситуацию»: почему в Москве не исключают иностранного вмешательства на выборах в Госдуму

Перед сентябрьскими выборами в Госдуму страны Запада могут попытаться дестабилизировать ситуацию в России, считают в Москве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, это может выглядеть как провоцирование протестных выступлений. Министр также отметил, что Россия практически ежедневно видит попытки повлиять на её внутреннюю политику c помощью широкого «набора инструментов». Политологи констатируют, что стремление Запада вмешаться во внутреннюю ситуацию в РФ набирает обороты в последнее время и грядущие выборы, скорее всего, не станут исключением в этой практике. Однако, по мнению аналитиков, Россия подготовлена к тому, чтобы пресекать подобную деятельность.

Страны Запада могут попытаться дестабилизировать ситуацию в России перед осенними парламентскими выборами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Можно предположить, что накануне грядущих выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать», — отметил министр в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете.

Он также не исключил, что за этим может последовать и кампания по непризнанию итогов выборов в РФ.

«Такие планы есть, и нам о них известно. Но ориентироваться мы будем прежде всего на мнение и позицию нашего народа, который сам в состоянии оценить действия власти и высказать своё мнение о том, как он хочет дальше развивать свою страну», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД констатировал, что Россия практически ежедневно видит попытки повлиять на её внутреннюю политику c помощью широкого «набора инструментов», таких как нелегитимные санкции, информационные атаки и военные провокации.

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Напомним, очередное голосование на выборах в Государственную думу VIII созыва пройдёт с 17 по 19 сентября. В единый день голосования 19 сентября также будут проходить выборы глав 12 регионов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

В беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что оценка Сергея Лаврова является объективной, так как коллективный Запад «живёт желанием расшатать ситуацию в России, привнести на её территорию конфликты».

«При этом западные страны руководствуются некими надуманными «ценностями», поскольку для них демократия заключается в необходимости вмешиваться во внутренние дела других государств и навязывать свои принципы. В связи с этим заранее можно предположить, что эти государства уже сейчас готовятся к тому, чтобы не признать итоги выборов, используя ложные аргументы», — подчеркнул сенатор.

Однако современная Россия подготовлена к возможному воздействию, уверен Цеков.

«В последнее время были реализованы меры по выявлению нежелательных иностранных организаций, которые действовали на территории РФ и придерживались установок на раскол российского общества», — подчеркнул политик.

«Сеть по вмешательству»

В июне член Центризбиркома России Игорь Борисов сообщил, что ЦИК обнаружил попытки иностранного вмешательства ещё до старта избирательной кампании в стране. Об этом он заявил на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Мы убедились, что зарубежные заинтересанты и в личном качестве, и в качестве представителей всевозможных иностранных международных организаций и даже некоторых государств (США, Польша, Украина, страны Балтии) ещё до старта выборов в РФ развернули сеть по вмешательству во внутренние дела РФ», — рассказал Борисов.

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Он также сообщил, что Центризбирком фиксировал от лиц, аффилированных с организациями-иноагентами, призывы отказаться от выборов, перенести их на неопределённый срок или изменить формат голосования.

По словам Борисова, Центризбирком призывает профильные комиссии Совфеда и Госдумы выработать план противодействия иностранному вмешательству «на каждом этапе избирательных действий».

Ранее, в мае, замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что ведомство неоднократно выносило иностранным дипломатам предупреждения о недопустимости вмешательства в российские выборы.

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«Предупреждения в адрес представительств зарубежных государств о необходимости воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны уже были неоднократно сделаны на самом высоком уровне», — рассказал замминистра.

Олег Сыромолотов добавил, что в МИД попытки вмешаться в осенние выборы в парламент рассматривают как «весьма вероятные». Дипломат подчеркнул, что в случае выявления подобных действий ведомство будет реагировать «жёстко, в соответствии с нормами международного права».

Кроме того, дипломат сообщил, что правоохранительные органы РФ ранее уже неоднократно фиксировали «поползновения дипломатов других стран каким-либо образом оказать влияние на происходящие в нашей стране политические процессы».

В качестве примера такой деятельности он привёл публикацию посольством США в начале года «маршрута протестов» в российских городах, где проходили несогласованные акции.

Эти акции сопровождались столкновениями участников несогласованных митингов с правоохранителями. Позднее, в феврале, за участие в этих акциях МИД РФ объявил персонами нон грата трёх европейских дипломатов — сотрудников дипмиссий Швеции, Польши и Германии.

«Дестабилизировать политические процессы»

Эксперты констатируют, что попытки иностранного вмешательства в российские демократические процессы в последние годы действительно набирают обороты — об этом можно судить по активизации западных кампаний влияния на выборах президента России в 2018 году.

Незадолго до голосования комиссия Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ представила доклад, в котором сообщалось о кампании по дискредитации российского избирательного процесса. Больше всего усилий в этом направлении прикладывали в США.

Госдума VII созыва сформировала необходимую законодательную базу, чтобы оградить выборы от иностранного вмешательства. Об этом в июне сообщил глава комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

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«Комиссия разработала ряд законопроектов, которые уже подписаны президентом и вступили в силу, закрывающие лазейки для западных стран, позволявшие влиять на внутриполитическую ситуацию в нашей стране через подконтрольные им и подпитываемые финансово неправительственные организации и СМИ», — отметил Пискарёв.

По его словам, одним из важных итогов недавнего саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стало изложение президентом России позиции о неприемлемости вмешательства и давления на РФ извне.

«Именно США поддерживают в России «организации и людей, которые способствуют реализации политики Соединённых Штатов на российском направлении», — отметил глава комиссии, процитировав Владимира Путина.

При этом Пискарёв полагает, что «попытки повлиять на результаты выборов в России со стороны США и Европы всё равно будут продолжаться».

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов со своей стороны также считает, что угроза вмешательства со стороны западных стран в российские политические процессы значительно возрастёт во время парламентских выборов.

«Все прекрасно понимают, что сейчас такого рода кампании могут быть активизированы, неизвестно пока только то, что будет непосредственно после выборов. Есть разные сценарии по организации протестных акций: белорусский, гонконгский и другие. Тут вопрос именно продолжительности и интенсивности вмешательства, а то, что оно будет, — это вполне очевидно», — отметил Абзалов в разговоре с RT.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин также полагает, что выборы в Госдуму привлекают пристальное внимание тех, кто стремится дестабилизировать ситуацию внутри РФ.

«Вмешательство во внутренние дела государства во время парламентских выборов преподносится якобы с позиций заботы о демократии и правах человека. Уже сейчас есть признаки того, что США и их союзники собираются дестабилизировать политические процессы в ходе избирательной кампании либо подвергнуть сомнению легитимность результатов выборов», — утверждает эксперт.

Кроме того, западная кампания по влиянию на парламентские выборы осенью может стать своеобразной репетицией для аналогичных действий на следующих выборах президента РФ, полагает Алексей Мухин. Однако у России есть все необходимые инструменты для того, чтобы оградить и выборы в Госдуму, и президентские выборы 2024 года от всех потенциальных попыток вмешательства.