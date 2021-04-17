«Занимаются дестабилизацией социальной ситуации»: прокуратура потребовала признать ФБК экстремистской организацией

Прокуратура Москвы направила в Московский городской суд иск о признании организаций Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)** и «Штабы Навального» экстремистскими. В ведомстве пояснили, что организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, а их фактическая цель — «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Прокуратура Москвы направила в Московский городской суд иск о признании организаций Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)** и «Штабы Навального» экстремистскими. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре уточнили, что исковое заявление было направлено по результатам проведённой проверки в связи с фактическим осуществлением организациями экстремистской деятельности.

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что их фактическими целями является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

При этом указанными структурами на территории России осуществляется работа иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной, добавили в ведомстве.

Напомним, в октябре 2019 года Минюст внёс ФБК в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

«Установлено осуществление политической деятельности, а также получение денежных средств из иностранных источников — от иностранных организаций Испании и США», — заявили в министерстве.

РИА Новости

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Как уточнял занимавший тогда должность и. о. департамента по делам НКО Владимир Титов, сотрудники фонда осуществляли «попытки влияния на органы государственной власти», а также принимали участие и организовывали митинги и шествия. Он уточнил, что в ходе проведённой проверки было выявлено получение фондом двух траншей из Испании и одного из США на общую сумму более 140 тыс. руб.

До этого финансированием Фонда борьбы с коррупцией заинтересовался также Следственный комитет, возбудивший в начале августа 2019 года в отношении ФБК уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ («Операции с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём»). В ведомстве сообщили, что, по данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2018-го лица, имеющие отношение к ФБК, в том числе его сотрудники, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте, «которые заведомо для них были приобретены преступным путём». В частности, около 1 млрд рублей было легализовано через счета организации, отметили в СК.

Также в июле 2019 года Следственный комитет попросили проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий. По мнению заявителей, Навальный и Волков утаивали информацию о финансовых операциях с биткоин-кошельками, созданными для сбора пожертвований, и присваивали часть доходов.

Кроме того, в январе 2021 года СК возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах в поддержку Навального, прошедших в конце месяца. В частности, по этому делу СК объявил в розыск главу региональных штабов Навального Леонида Волкова.

Напомним, 17 января Алексей Навальный прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Во ФСИН рассказали, что причиной задержания стали многократные нарушения Навальным испытательного срока, назначенного ему по делу о хищении денежных средств фирмы Yves Rocher: до 29 декабря 2020 года он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН, чего не делал, в результате ему было вынесено пять предупреждений о возможности замены условного срока реальным.

В связи с этим 18 января Химкинский городской суд заключил Навального под стражу. После этого сам блогер и его сторонники начали распространять заявления с призывами выйти на незаконные митинги в его поддержку, используя для этого в том числе популярные среди подростков социальные сети.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение о замене наказания Алексею Навальному по делу Yves Rocher. Блогеру назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей, при этом ему зачли пребывание под домашним арестом.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.