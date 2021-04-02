«Отказывается от работы и лечения»: что говорят в колонии о Навальном и условиях его содержания

Съёмочная группа RT побывала в ИК-2 Владимирской области — самой обсуждаемой в последние месяцы российской тюрьме, где отбывает наказание Алексей Навальный. Наши коллеги пообщались с самим Навальным, начальством колонии, работающими в учреждении людьми и заключённым, отбывающим срок на соседней с оппозиционером койке. У каждого из них свой ответ на вопрос о качестве содержания осуждённых в ИК-2, свой взгляд на местные распорядки и своё отношение к поступкам и поведению Навального. Рассказываем, что услышали от них и что увидели своими глазами.

У стен ИК-2 мы оказались утром 1 апреля. У тюремных ворот нас встретил полковник внутренней службы Алексей Гиричев, начальник УФСИН по Владимирской области, и сам предложил провести экскурсию по подведомственному учреждению.

Минуя КПП, группа попала в административный комплекс. Здесь расположены не только кабинеты сотрудников колонии, но и комнаты свиданий для заключённых. Отдельные помещения для встреч с адвокатами. Выше — комнаты длительных свиданий. По сути, это номера гостиничного типа: два помещения, санузел. На этаже есть общая кухня со всем необходимым — холодильниками, электрическими плитами, микроволновками. Всего номеров — более двух десятков.

К некоторым заключённым семьи приезжают едва ли не в полном составе — матери, жёны, дети. Разместиться есть где. Каждый арестант имеет по закону право на четыре длительных свидания в год. Каждое — до трёх суток. Но при отсутствии нарушений правил распорядка и активном участии в спортивной и творческой жизни колонии заключённые могут поощряться дополнительными визитами родственников. Итого до восьми свиданий в год.

Тюрьма для «перворазников»

Москвич Николай Кириллин свою статью называть стесняется. Он в ИК-2 с августа прошлого года. За это время родители навещают его уже во второй раз.

— Здесь (в камерах длительного свидания. — RT) всё есть, очень удобно. Конечно, рад, что мама с папой навещают. Мне ещё сидеть два с половиной года. Надеюсь выйти условно-досрочно, — рассказывает молодой человек.

Сейчас в ИК-2, помимо Навального, находятся 365 заключенных, хотя заведение рассчитано на 971 человека. Большинство осуждены за мошенничество, кражи и нетяжкие наркопреступления. Примечательно, что здесь нет рецидивистов и матёрых уголовников — только впервые приговорённые к реальному сроку.

Рядом с одним из жилых корпусов — большой плакат с распорядком дня. 30 пунктов, в том числе зарядка, личное время, посещение врача. Для заключённых с неполным средним образованием работает учебный корпус. Внутри — кабинеты русского языка, информатики, других предметов. Также можно посещать храм, спортплощадку, участвовать в культурных мероприятиях.

Работа, магазин, безнал

Рядом расположен местный магазин. Ассортимент не как в московских супермаркетах, но всё необходимое есть: колбасы и сыры, полуфабрикаты, сигареты, консервы, сладости, овощи и фрукты. Оплата безналичная. Каждый осуждённый работает. В ИК-2 действует швейный цех — выпускают строительную спецодежду. За работу переводят деньги на карту. Сведения о состоянии счёта каждого арестанта есть у продавщицы. Пришёл, выбрал, что интересует, — средства списываются автоматически. Есть лишь одно ограничение: можно потратить не более 9 тыс. рублей в месяц. Цены на продукты — средние по региону.

ИК-2 Владимирской области, магазин

RT

Местная продавщица рассказала RT, что один раз заходил и Навальный.

— Я его не узнала сначала, в маске был. А потом посмотрела на бирку (на одежде осуждённых нашиты бирки с фото, фамилией, именем, отчеством и номером отряда. — RT) — это он. Взял конфеты шоколадные, консервы рыбные в масле. Скумбрию и сайру вроде бы. И торт, — поделилась сотрудница.

«Он хочет своего врача»

Система жилых корпусов колонии — это ряд кирпичных двухэтажных зданий. Каждый отряд имеет собственный вход, жилое помещение, двор, спортплощадку, комнату для умывания, комнату отдыха и досуга, где смотрят новости и документальные фильмы.

Жилое помещение рассчитано на 50—60 человек — по сути, армейская ротная казарма с двухъярусными кроватями. Только на дужках — информация о каждом заключённом. Большие светлые окна. На стенах картины, некоторые — кисти самих осуждённых. Вокруг чистота и порядок. На тумбочках информация о разрешённых для хранения предметах: щётки, зубная паста, мыло, сигареты, станки для бритья и прочее.

На одной из коек во втором отряде расположился самый известный арестант ИК-2. Навальный наотрез отказался от любых видов работ, в том числе и от уборки в помещениях своего отряда. Он объясняет свой отказ тяжёлым состоянием здоровья. Утверждает, что болит нога и спина. Через своих адвокатов передаёт в СМИ информацию, что ему отказывают в медицинском обслуживании.

С момента приезда в колонию Навальный неоднократно проходил обследование у фельдшера Натальи Авдеевой. Она подробно рассказала, что осуждённый Навальный получает медицинскую помощь в полном объёме. У него взяли все необходимые анализы и даже сделали МРТ.

— Мы 24-го числа вывезли его на обследование в областную клиническую больницу Владимира (центральная многопрофильная больница для осуждённых, отбывающих наказание на территории Владимирской области. — RT). После этого наш врач-невролог назначила ему лечение, от которого он отказался. И по сей день отказывается. Он хочет своего врача, — говорит Наталья Авдеева. — Лечение было назначено грамотное, все препараты у нас имеются.

ИК-2 Владимирской области, медицинская часть

RT

Также соседи скандального арестанта опровергли информацию, что Навальному не дают спать и каждый час будят, светя ему фонариком в лицо, заставляют вскакивать и называть фамилию и статью. В связи с тем, что в личном деле Навального указано «склонен к побегу», по закону его нахождение обязаны проверять каждые два часа. В том числе и ночью.

Но никто не будит осуждённых при такой процедуре. На форме сотрудника учреждения закреплена видеокамера, ему достаточно лишь подойти к кровати проверяемого и убедиться, что тот на месте. Между тем, по словам соседей Навального, им не запрещено пользоваться берушами и маской для сна.

В углу у окна, на почётном месте

Константин Михалкин, осуждённый на восемь лет за мошенничество, не просто находится с Навальным в одном отряде: их кровати рядом. Примечательно, что спит Навальный на нижнем ярусе, в углу у окна. По арестантским меркам место очень почётное. Михалкин соглашается рассказать RT об ИК-2 вообще и своём знаменитом сокамернике в частности.

— В ИК-2 практикуют пытки?

— Нет

— Внеуставные отношения?

— Нет

— Есть ли у заключённых свободное время?

— Да. Установленные распорядком два часа в день. И если ты не работаешь в какой-то день, то фактически это тоже свободное время.

— Алексей Навальный в вашем отряде?

— Да

— Он отказывался от работы?

— Да

— Чем он занимался вместо работы?

— Ничем. Последние два дня лежал на спальном месте, до этого ничего не делал.

— Разрешено лежать на кровати в рабочее время?

— Это запрещено.

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— Получал ли он посылки? Если да, делился ли с остальными заключёнными?

— Да, получал и делился.

— Чем угощал?

— В последний раз — орехами и сухофруктами, курагой, чаем.

— Ведёт ли он политическую агитацию и пропаганду?

— Нет. Только периодически комментирует новости по телевизору.

— Как часто смотрите новости по телевизору?

— Регулярно по утрам. Днём в свободное время включаем.

В целом Константин Михалкин относится к Навальному спокойно, лишь отмечает его высокомерный тон при общении. Тем не менее за отказ от работы Навального в отряде недолюбливают. Но до конфликтов ситуация не доходила.

На разных языках

Член общественной палаты РФ Мария Бутина и член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский зашли во второй отряд ИК-2. В рамках инспекции ОНК они посещают все колонии Владимирской области, в том числе выясняют, какие права заключённых нарушаются. Самый известный узник встретил их в горизонтальном положении.

— Здравствуйте, меня Мария зовут.

— Я не разрешал меня снимать.

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Бутина и Вышинский хотели зафиксировать все жалобы Навального, поговорить об условиях его содержания.

— Я всё же попробую встать, пусть ваши коллеги подвинутся, мне неудобно с вами лёжа разговаривать, — заявил Навальный и пригласил гостей на осмотр помещения отряда.

— Пойдёмте сюда. Смотрите на этот пол!

— Вы ещё, Алексей Анатольевич, в американской тюрьме не были. Это идеальный пол.

2 видео про пол

Забегая вперёд: Навальный стоял и оскорблял Марию Бутину все 20 минут их диалога, большую часть которого обвинял её во лжи, воровстве и паразитировании. Но когда речь зашла о его отказе от работы, не смог пояснить, почему за него всё делают другие заключённые.

— Вы прекрасно знаете, что, если вы не убираете помещение, они убирают его за вас. Я сидела в тюрьме, я знаю, что эта нагрузка ложится на других людей.

— Вы очень много лжёте…

— Дайте мне закончить…

— Я вам не дам закончить! Потому что всё, что вы говорите, — это бесконечное враньё. Ваши рассказы про американскую тюрьму — это такое же…

— А кто же тогда здесь будет убирать (улыбаясь)?

— Здесь всё прекрасно убрано, если вы хорошо посмотрели. Вы можете полежать на полу, и ваше пальто ни капли не запачкается.

— Но если вы не убираете, то убирают за вас.

— С чего вы это взяли?

А дальше Навальный проговорился, что физически способен работать.

— То есть вы можете убирать?

— Естественно! Я, как и любой нормальный человек, своё спальное место убираю.

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В колонии пояснили, что Навальный заправляет свою постель, но принципиально отказывается убирать территорию общего пользования отряда. Согласно закону поддерживать порядок в отряде обязаны все заключённые, кроме тех, кто находится в лазарете. Дежурят по очереди, после выполненных работ ответственный ставит подпись в графике.

Навальный заявил, что недоволен условиями содержания, и назвал ИК-2 «пыточной».

— Владимирская область славится своими пыточными учреждениями.

— Вот это — пыточное исправительное учреждение?

— Безусловно!

— А вы по российским регионам путешествовали? Это лучше, чем гостиница в селе Косиха Алтайского края.

— Я гораздо больше, чем вы, путешествовал.

— А я там выросла.

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Навальный также подтвердил, что проходил МРТ, но недоволен, что его лечит не тот врач, которого бы он хотел. Затем опять вернулся к оскорблениям.

— Я нахожусь здесь как член Общественной палаты, это шестая колония, в которой я нахожусь…

— Вы представитель обслуги. Вы всех обкрадываете.

— Ко мне обращаются люди, которым нужна помощь…

— Которым вы никогда не поможете, вы всех обкрадываете!

— На сегодняшний день я помогла семерым…

— Не смешите!

— Вы не слышали про ситуацию Богданы Осиповой, которую мы только что вытащили из тюрьмы?..

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— Я не знаю никаких Богданов и Осипов…

— Богдана Осипова — это женщина, которую спасали из американской тюрьмы…

С Кириллом Вышинским диалог и вовсе не состоялся. Навальный несколько раз грубо обрывал его. В итоге гости покинули расположение второго отряда, так и не найдя общего языка с осуждённым.

Спустя несколько часов либеральные СМИ заявили, что Навальный накричал на Бутину перед строем своих сокамерников. Когда члены ОНК или другие общественники вновь захотят навестить Навального, неизвестно.