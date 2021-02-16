Со связанного с ФБК Навального биткоин-кошелька 14 февраля сняли 5,37 млн рублей

В воскресенье, 14 февраля, со связанного с Фондом борьбы с коррупцией* криптовалютного счёта сняли 1,5 BTC — все пожертвования за февраль вместе с январскими остатками. Об этом свидетельствуют данные анализатора блокчейна Blockchain.com. На дату транзакции, согласно курсу валют, это составляло 5,37 млн рублей.

При этом с 28 января по 15 февраля 2021 года криптовалютный кошелёк, связанный с ФБК*, пополнился на 1,3 BTC.

Более чем за две недели анонимными жертвователями было совершено 116 транзакций, свидетельствует Blockchain.com.

Самая крупная транзакция (0,2 ВТС) поступила 3 февраля — на следующий день после того, как в Мосгорсуде Алексею Навальному заменили условный срок (3,5 года) на реальное лишение свободы по делу Yves Rocher. На дату перевода эта сумма составляла 570 тыс. рублей.

Средний размер одной транзакции — 0,011 ВТС, или 38,7 тыс. рублей по курсу на 15 февраля.

Кошелёк был открыт в декабре 2016 года руководителем региональной сети штабов ФБК Леонидом Волковым. Его номер опубликован на сайте региональных штабов Навального: ФБК рекомендовал использовать его как анонимный способ перевода пожертвований.

Ранее RT сообщал, что после ареста Навального, с 18 по 27 января 2021 года, на связанный с ФБК биткоин-кошелёк прислали 4,79 ВТС (12 млн рублей), а за всё время существования канала на него перевели 658,6 ВТС.

29 декабря 2020 года Следственный комитет России возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.