Соратникам Навального после его задержания перевели пожертвований в криптовалюте на более чем 12 млн рублей

Анонимные жертвователи перевели более 12 млн рублей в биткоинах сторонникам Алексея Навального после его задержания. По данным анализатора блокчейна Blockchair, с 18 по 27 января 2021 года криптовалютный кошелёк, связанный с Фондом борьбы с коррупцией*, пополнился на 4,79 ВТС.

На следующий день после задержания Навального в аэропорту Шереметьево, 18 января, анонимные жертвователи перевели на данный кошелёк 1 ВТС, следует из данных Blockchair.

Ещё по одному биткоину было проведено 22 и 24 января.

Транзакции пришлись на день до и день после несанкционированного митинга в поддержку Навального, который состоялся 23 января.

Остальными траншами в период с 18 по 27 января поступило 1,79 BTC. Всего 136 транзакций на сумму 4,79 BTC.

По данным Blockchair, выведены и, возможно, обналичены эти средства были двумя транзакциями. Первая — 19 января на сумму 1,2 ВТС, вторая — 25 января на сумму 3,67 ВТС.

По среднему курсу биткоина к доллару на дни вывода это составляло $43,1 тыс. и $118,5 тыс. соответственно.

Итого с кошелька вывели $161,6 тыс., что составляет 12,16 млн рублей по текущему курсу рубля к доллару.

При этом, по данным Blockchair, за весь 2020 год на кошелёк перечислили чуть более 12 BTC.

Как писал RT, кошелёк с номером 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E завёл руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков. Сделано это было для приёма анонимных пожертвований на президентскую избирательную кампанию Алексея Навального 2018 года.

Всего за последние четыре года, по данным Blockchair, на этот кошелёк поступило 657.09 ВТС.

Пожертвования могли быть обналичены и легализованы через фирмы-прокладки, связанные с сотрудниками ФБК, писал RT.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.

29 декабря Следственный комитет возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.