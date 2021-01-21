«Освоить чёрный нал»: RT выяснил новые подробности финансирования связанных с Навальным фондов

По уголовному делу Алексея Навального о мошенничестве будет назначена финансово-экономическая экспертиза. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. По версии следствия, Навальный «совместно с иными лицами» потратил на личные цели 356 млн рублей из собранных 588 млн пожертвований. RT выяснил новые подробности финансирования организаций, связанных с Фондом борьбы с коррупцией*.

Как стало известно RT, в рамках нового уголовного дела о мошенничестве в фондах, связанных с Навальным, будет проведена финансово-экономическая экспертиза. Специалисты изучат, откуда поступали средства в эти некоммерческие организации и как они тратились, пояснил источник RT в правоохранительных органах.

Речь в расследовании Следственного комитета России идёт о шести фондах: Фонде борьбы с коррупцией*, фонде поддержки средств массовой информации «Пятое время года», Фонде организации и координации защиты прав граждан, Фонде правового обеспечения граждан и фонде защиты прав граждан «Штаб».

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Ещё до возбуждения дела RT в своём расследовании подробно рассказывал, как мог формироваться альтернативный бюджет ФБК и как могли легализовываться биткоины для «президентской кампании» Навального в 2017—2018 годах, в том числе через все перечисленные СК фонды.

Одним из НКО, чьи средства были похищены, следствие называет фонд «Пятое время года» (ликвидирован в марте 2018 года). Его учредил руководитель сети штабов Навального Леонид Волков, который сейчас находится в США.

Наиболее крупные пожертвования в пользу «Пятого времени года» делали Леонид Волков и Руслан Шаведдинов, работавший тогда пресс-секретарём «президентской кампании» Навального. На двоих они пожертвовали, как писал RT, 63 млн рублей.

За всю свою карьеру с июня 2018 года по ноябрь 2019 года 24-летний Шаведдинов официально заработал 1,3 млн рублей. Об этом RT узнал от источников в государственных органах, работающих со статистическими данными трудоспособного населения.

При этом в 2017—2018 годах Шаведдинов внёс на счета «Пятого времени года» 15,5 млн пожертвований, сообщал RT. В то время ему был 21 год.

Руслан Шаведдинов

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Сумма пожертвований оказалась почти в 12 раз больше, чем Шаведдинов официально заработал. А работал он, судя по данным источника, в связанных с Навальным и ФБК коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе упомянутых в расследовании СК. Не исключено, что это обстоятельство также могут изучить в рамках следственной экспертизы.

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Откуда получил эти средства сам Шаведдинов, неизвестно. По данным онлайн-сервиса «Контур.Фокус», у его отца Табриза Шаведдинова был небольшой бизнес в Воронежской области, однако деятельность ИП Шаведдинова-старшего была прекращена ещё в 2005 году.

По словам юриста Ильи Ремесло, утверждающего, что это именно по его заявлению возбуждено новое дело о мошенничестве (в СК комментировать данный факт отказались), речь идёт о финансовых потоках, которые Навальный не готов раскрывать.

«Это данные, которые Навальный и его соратники не могут публиковать, — поясняет юрист. — Им нужно было как можно быстрее освоить чёрный нал от теневых спонсоров, чьи имена нельзя предавать огласке».

Поэтому, полагает Ремесло, платежи и вносились за относительно короткий период.

«За два—три месяца все эти сотрудники внесли порядка 60 млн», — уточняет собеседник RT.

Юрист подчёркивает, что отчётность упомянутых в сообщении СК фондов непрозрачна, а крупные суммы пожертвований вносили физические лица — как он считает, сотрудники других связанных с Навальным организаций.

По данным источников, работающих в сфере учёта трудоустройства, Шаведдинов в разное время работал в ООО «Левиафан-Медиахолдинг» и в Фонде правового обеспечения граждан. Оба юрлица учреждены сотрудниками ФБК, и о них RT также подробно рассказывал в своих расследованиях.

Одним из последних мест работы Шаведдинова стал фонд защиты прав граждан «Штаб». Эта НКО фигурирует и в другом уголовном деле — об отмывании нелегальных средств через ФБК, которое было возбуждено СК в августе 2019 года. «Штаб», как сообщал RT, также мог быть звеном в цепочке легализации средств.

В «Штабе» Шаведдинов числился сотрудником до призыва в армию в конце 2019 года. В сборный пункт его доставили принудительно, на что соратник Навального пожаловался в суд, но в удовлетворении его жалобы было отказано.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.