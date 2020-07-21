«Обычная смена вывески»: что стоит за объявленной Навальным ликвидацией ФБК

В понедельник, 20 июля, Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией*. По его словам, поводом для этого решения стали действия властей. Якобы требование о закрытии ФБК исходило от президента Владимира Путина. Опрошенные RT эксперты уверены, что причина в ином. Бренд ФБК, по их мнению, стал слишком токсичен из-за присвоенного ему Минюстом статуса иностранного агента, а также многочисленных скандалов, бросающих тень на репутацию организации. Именно поэтому, полагают эксперты, Навальному ничего не осталось, кроме как избавиться от «проблемного актива». При этом он сразу попросил спонсоров фонда переоформить свои подписки, чтобы не потерять доход.

Среди перечисленных Навальным проблем ФБК* основные носят финансовый характер. Это штрафы за организацию несанкционированных митингов и участие в них, а также блокировка счетов физических и юридических лиц по так называемому делу ФБК. Следственный комитет возбудил его год назад по факту отмывания фондом и подконтрольными ему структурами денежных средств, добытых третьими лицами преступным путём.

Кроме того, по иску ООО «Московский школьник» с ФБК претендующей на депутатское кресло в Госдуме Любови Соболь и самого Навального судом было взыскано по 29,2 млн рублей.

По всей видимости, повлиял на решение о ликвидации и присвоенный ФБК статус иностранного агента, который Навальный считает неправомерным.

Перестановка слагаемых

Однако Алексей Навальный не стал рассказывать о причинах иного характера.

В последние два года ФБК постоянно оказывается в центре скандалов. Так, руководство фонда собирает деньги на оплату собственных штрафов, но своим сторонникам отказывает в этом, нарушая данные ранее обещания. Как выяснил RT, это стало причиной того, что от Навального начали массово уходить его сторонники.

Также в ФБК скрывали от сторонников истинные масштабы своих доходов. В своих расследованиях RT рассказывал о так называемом втором бюджете ФБК, о неучтённых криптопожертвованиях на миллионы рублей, о коммерческих фирмах сотрудников фонда, о прибыльном бизнесе в Латвии руководителя отдела расследований фонда Георгия Албурова.

Ликвидация ФБК — тоже фейк, уверены эксперты. Все дела фонда, говорят они, просто передадут другому юрлицу, именно на него уже переоформляют деньги жертвователей.

Юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло утверждает, что располагает сведениями об этом новом юрлице. Речь, по его словам, идёт о некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», зарегистрированной на проект-менеджера ФБК Ольгу Гусеву.

Ольга Гусева

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«Она — человек близкий к (главе сети штабов Навального. — RT) Леониду Волкову. Её, видимо, уговорили стать «зицпредседателем Фунтом» за вознаграждение. Но это она зря сделала, потому что весь спрос будет с неё, — отмечает юрист. — А Навальный, как всегда, не будет главой фонда, поэтому ему отвечать не придётся. Он вновь подставит очередного человека, и всё на этом закончится».

Напомним, нынешний директор ФБК Иван Жданов является фигурантом уголовного дела по обвинению в злостном неисполнении судебного решения.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Архивное фото

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Это обвинение изначально предъявили его предшественнику на данном посту — Роману Рубанову. Но тот «по личным причинам» ушёл из ФБК и теперь, по его собственному выражению, «находится за пределами влияния российского правосудия».

Новый старый фонд

По словам Ильи Ремесло, на баланс Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) «уже переводят деньги, донаты и средства из других мутных источников».

RT неоднократно упоминал в своих расследованиях о ФЗПГ. Такой фонд был зарегистрирован в апреле 2019 года в Новосибирске. Его возглавляет местный политик Сергей Бойко.

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Есть ещё один Фонд защиты прав граждан «Штаб» в Уфе во главе с координатором местного штаба Навального Лилией Чанышевой. Однако этому фонду грозит банкротство из-за задолженности по налогам в 4,2 млн рублей.

В Удмуртии, в Воткинске в апреле 2019-го появился «Фонд организации и координации защиты прав граждан» (ФОИКЗПГ), главой которого стал юрист удмуртского штаба Навального Ильдар Закиров. При этом ФОИКЗПГ появился спустя месяц после того, как местный суд ликвидировал другую подконтрольную ФБК структуру — Фонд правового обеспечения граждан. Учредил его Закиров, а директором значился Леонид Волков.

Всем этим фондам переводили деньги от ООО «Страна приливов» — коммерческой структуры, зарегистрированной на юриста ФБК Евгения Замятина. Формально «Страна приливов» занимается торговлей мерчем ФБК (кружки, резиновые уточки, майки), при этом Замятин вносил на счета фирмы миллионы рублей, происхождение которых не установлено.

Однако преемником ФБК, по всей видимости, предстоит стать ФЗПГ. Изначально он располагался в Санкт-Петербурге, но в конце прошлого года был перерегистрирован в Москве. Его директор — Гусева.

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В ответе за тех, кого приручили?

Заявление о ликвидации ФБК не означает, что фонд просто «испарится». Его сотрудники фигурируют в уголовных делах, на самой организации —многомиллионные долги.

Но Навальный вряд ли будет решать их проблемы, уверен Илья Ремесло, ведь у него там «нет ни доли, ни формального участия в деятельности».

«Навальный просто забросит ФБК. Перестанет вести через него операции, сотрудников переведёт, все денежные операции — тоже, — полагает эксперт. — Субсидиарную ответственность, возможно, понесут те, кто формально управляет фондом — Иван Жданов и те, кто возглавляют коллегиальный орган управления. Навальный в очередной раз подставит своих товарищей».

История с закрытием ФБК «нужна исключительно для спасения финансов», уверен юрист.

Похожей точки зрения придерживается и доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики ИГСУ РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«Жертвуя историей НКО, жертвуя идейными наработками, Навальный банкротит компанию, чтобы уйти от финансовых обязательств, — говорит эксперт. — Тут нет никакой политики. Он прекрасно понимает, что следующую НКО он зарегистрирует или купит готовую за несколько часов. По сути, речь идёт об обычной смене вывески».

Дело не только в экономических, но и в репутационных причинах, добавляет бывший юрист ФБК и замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов. По его словам, истории, связанные с невыплатами штрафов, обманом своих сторонников и неумением договариваться с другими представителями оппозиции, сделали сам бренд ФБК «токсичным», и теперь от него хотят отойти.

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«Навальный так и не сформировал никакой конструктивной повестки, — говорит бывший юрист ФБК. — Врагов у него очень много. И справедливых врагов — людей, которые требуют с него через суды, законными методами, компенсации. Очень большое поле сформировалось из вчерашних сторонников, которые в результате его действий серьёзно пострадали — вспомнить бывшего координатора штаба Навального в Санкт-Петербурге Дениса Михайлова. Человека просто кинули».

«Жалостливая рокировочка»

Число недовольных в кругу сторонников Навального растёт, добавляет Серуканов.

«Он теряет свою аудиторию, своих сторонников. Многие просто молча уходят в так называемую внутреннюю оппозицию, — пояснил он. — Они не меняют своих взглядов, но при этом больше не поддерживают фигуру Навального. Таких с 2013 года подавляющее большинство. Их постигло пассивное разочарование».

Эксперт назвал ещё одну вероятную причину ликвидации ФБК — падение личного рейтинга Навального внутри оппозиции.

«Навальному нужна новая волна сочувствия, — говорит Серуканов. — Чтобы сторонники, которые разочаровались в его бездарном бойкоте выборов, в его бездействии, в его нежелании сотрудничать с другими оппозиционерами, пришли к нему и сказали: «Смотрите, какой Алексей бедный-несчастный, его фонд закрывается. Давайте ему снова копеечку скинем». Лучше всего у сотрудников ФБК получается вызывать жалость и просить деньги. Поэтому штаб ничего лучше не придумал, чем сделать такую жалостливую рокировочку».

Как и другие эксперты, Серуканов отметил, что новое юрлицо — преемник ФБК — на самом деле не новое и существует давно. В ФБК могли заранее готовиться к тому, чтобы в случае необходимости отказаться от основного фонда, считает он.

«История с ликвидацией ФБК — это игра на заголовки в иностранной прессе о притеснении в России Навального», — резюмирует Серуканов.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.