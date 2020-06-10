«Тот самый второй бюджет ФБК»: как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям. Речь идёт о торгующем мерчем фонда ООО «Страна приливов», финансовую документацию которого изучил RT. Компания в числе других оказалась в поле зрения Следственного комитета в связи с расследованием уголовного дела о легализации сотрудниками ФБК средств, добытых третьими лицами преступным путём. Как выяснил RT, юрист ФБК и владелец «Страны приливов» Евгений Замятин в 2019 году внёс на счёт компании 8,6 млн рублей. Эксперты не исключают, что это могут быть обналиченные ФБК биткоины. Откуда у Замятина эти деньги, на что тратит заработанное его фирма и есть ли у ФБК «альтернативный» бюджет — в расследовании RT.

Фирма на доверии

В финансовом отчёте ФБК за 2019 год нет ни слова о том, что у его сотрудников есть коммерческие предприятия, цель которых, в отличие от некоммерческого фонда, — получение прибыли. При этом такие фирмы есть и в России, и за рубежом, выяснил RT в своём недавнем расследовании.

Как следует из документа, ФБК в 2019 году получил 82,3 млн рублей. Этот бюджет, согласно отчёту, сформирован из пожертвований, средний размер которых составил 712 рублей. А всего в прошлом году было сделано 115,6 тыс. онлайн-переводов.

Формально фонд вроде как не обязан рассказывать о фирмах своих сотрудников. Вроде как это их личный бизнес. Однако такие фирмы эксперты уже назвали «взаимозависимыми лицами». Таким образом может формироваться альтернативный бюджет, который жертвователям не показывают.

Например, в своих эфирах на канале YouTube и на своём сайте Навальный рекламирует фирменный мерч — различную продукцию от чехлов для телефонов до резиновых уточек с автографом Навального. Продаёт этот мерч ООО «Страна приливов».

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В мае 2017 года руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков писал в своём блоге, что магазин мерча — это «отличный инструмент фандрайзинга для кампании». А летом появилось ООО «Страна приливов».

Единственным владельцем фирмы с апреля 2018 года числится штатный юрист ФБК Евгений Замятин.

«По моим данным, Замятин работает в ФБК с 2014 года точно. Это старый сотрудник фонда, который пользуется доверием у руководства», — отмечает экс-юрист ФБК Виталий Серуканов.

В 2019 году, согласно имеющимся в распоряжении RT финансовым документам, Замятин 16 раз вносил на счета «Страны приливов» различные суммы на уставную деятельность компании. В общей сложности речь идёт примерно о 8,6 млн рублей.

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Подпольный миллионер

Понять, откуда у Замятина появились эти деньги, невозможно.

Среднее значение его зачислений — примерно 540 тыс. рублей. Но варьируются они от 900 рублей до 1 млн. Даже если предположить, что Замятин отдавал фирме собственную зарплату (которая, кстати, формируется из пожертвований), очевидно, что в фонде он столько не зарабатывал. Согласно отчёту ФБК, все расходы фонда по статье «Юристы и отдел расследований» составили примерно 6 млн рублей.

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В базе данных «Контур.Фокус», агрегирующей ЕГРЮЛ и ЕГРИП, RT не нашёл информации о том, что сам Замятин занимается каким-то другим прибыльным бизнесом либо такой есть у кого-то из его близких родственников.

И 8,6 млн — сумма для «Страны приливов» солидная. Так, выручка компании в 2018 году составила в полтора раза меньше — 5,4 млн рублей, а чистая прибыль в три раза меньше — 2,7 млн рублей.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что источник происхождения 8,6 млн рублей, который Замятин внёс на счета «Страны приливов», непрозрачен. Едва ли это были личные средства юриста ФБК, считают они.

«Возможно, это конвертированные в наличные биткоины, — предполагает бывший сотрудник фонда Серуканов. — Либо это доходы от «чёрных» клиентов — тот самый второй бюджет ФБК, который потом легализуется через юридические лица-прокладки путём внесения средств наличными от сотрудников».

О финансовых операциях ФБК с биткоин-кошельками RT подробно рассказывал в своём расследовании.

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Речь идёт об анонимных пожертвованиях, которые поступали на криптосчета фонда за пару дней до публикации очередного громкого коррупционного скандала. При этом деньги списывались со счетов во время поездок Алексея Навального за границу — в Египет, Италию, Латвию, Испанию, Таиланд.

Несите ваши денежки

Можно было бы допустить, что у Замятина был легальный источник миллионов, которые он отдал своей фирме. Но случай этот далеко не исключительный, в ФБК подобных было множество. В качестве примера Серуканов вспомнил об аналогичных транзакциях от сотрудников ФБК на счета фонда «Пятое время» в 2017 году.

Проверка Минюста установила, что в 2017—2018 годах через этот фонд легализовывались биткоины для финансирования предвыборной кампании Навального. Тогда Леонид Волков пожертвовал «Пятому времени года» 47,5 млн, пресс-секретарь президентской кампании Навального Руслан Шаведдинов — 15,5 млн, а «Страна приливов» — 1,8 млн рублей.

У Замятина не могло быть таких денег, соглашается юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло.

«В ФБК ничего не меняется. Продолжается отмыв денег. Но они (сотрудники ФБК. — RT) продолжают говорить, что им жертвуют по 500 рублей, — говорит юрист. — То есть ФБК получает крупные суммы от «анонимных жертвователей», вносит их на счета компании, а та перечисляет их подконтрольным ФБК фондам под видом пожертвований».

Доходы «Страны приливов» складываются, конечно, не только из личных средств её учредителя. Ей платили, например, за изготовление подписных листов пытавшиеся попасть на выборы в Мосгордуму Иван Жданов и Любовь Соболь.

То есть сотрудники ФБК платили за услуги фирме, учредителем и владельцем которой является другой сотрудник фонда.

Криминальный след

Заинтересовались движением финансов в структурах ФБК и его сотрудников и правоохранительные органы.

В августе прошлого года Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о легализации фондом Навального 1 млрд рублей — суммы, предположительно полученной третьими лицами преступным путём (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

В качестве свидетелей по этому делу СК тогда же допросил Замятина и Вячеслава Гимади — главу юридического отдела ФБК, по совместительству учредителя двух коммерческих предприятий ООО «Медиа-Лайв» и ООО «Левиафан-Медиа».

У обоих следователи провели обыски. По словам адвоката Замятина, у его подзащитного изъяли жёсткий диск и несколько мобильных телефонов.

Материалы расследования СК не разглашает. Однако известно, что именно по этой статье УК — п. «б» ч. 4 ст. 174 — «Страна приливов» фигурировала в судебных разбирательствах. Так, в сентябре 2019-го в Басманном суде Москвы (к подведомственности которого относится СК) рассматривалось дело об аресте имущества компании. В том же месяце Хорошевский суд решал вопрос правомерности «осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нём лиц».

Подробности этих разбирательств неизвестны, так как судебные решения в открытом доступе не опубликованы. Но в августе — октябре прошлого года СК в рамках этого дела арестовал более 100 счетов физических и юридических лиц, провёл обыски в штабах ФБК в 30 регионах страны.

В частности, известно, что следствие заинтересовалось дружественными ФБК фондами, которые, предположительно, могут быть звеньями в цепи легализации финансов криминального происхождения.

Штабная стратегия

Всего на слуху три таких фонда. У всех практически идентичные названия, всем «Страна приливов» в 2019 году добровольно жертвовала различные суммы.

Так, в июне, как предполагается, Арбитражный суд Башкортостана должен приступить к рассмотрению дела о банкротстве некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан «Штаб» (далее — «Штаб»). Его возглавляет координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева.

Банкротство инициировала местная налоговая полиция из-за задолженности по платежам на сумму 4,2 млн рублей.

Через этот фонд финансирование получали региональные структуры Навального. Источники RT в правоохранительных органах говорили о том, что «Штаб» мог использовать свои счета «для легализации денежных средств, полученных третьими лицами преступным путём».

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Из полученных RT документов стало известно, что в сентябре и декабре 2019 года «Страна приливов» перевела «Штабу» два добровольных пожертвования — на 80 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно. Подобные транзакции НДС не облагаются.

Такие же пожертвования от «Страны приливов» в прошлом году получала другая организация с похожим названием — Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ). Он зарегистрирован в Новосибирске в апреле 2019-го, руководит им местный политик Сергей Бойко.

Будучи координатором штаба Навального в Новосибирске, Бойко участвовал в выборах мэра Новосибирска в сентябре 2019 года и занял второе место. Тогда же в его квартире и в местном штабе Навального проходили обыски по делу ФБК.

Уже после, в декабре, коммерческая компания юриста ФБК Замятина сделала два пожертвования в пользу ФЗПГ — на 250 тыс. и 230 тыс. рублей.

Ещё два пожертвования — на 940 тыс. в январе и 560 тыс. рублей в феврале — «Страна приливов» направила зарегистрированному в Воткинске (Удмуртия) Фонду правового обеспечения граждан.

Учредил его ранее судимый за мошенничество (судимость погашена в 2015 году, данные vybory.izbirkom.ru) юрист удмуртского штаба Навального Ильдар Закиров. Директором стал Леонид Волков.

«Удалась военная хитрость: бросили клич по регионалам, — писал Леонид Волков в своём блоге в апреле 2019 года, — и у Ильдара Закирова, юриста удмуртского штаба, нашёлся давно зарегистрированный, недействующий фонд (под названием «Фонд правового обеспечения граждан») с подходящим нам уставом и видами деятельности. Тихой сапой там, в Воткинске, смогли назначить меня директором этого фонда — и продержались ещё год».

Примечательно, что эти транши на 1,5 млн рублей поступили в фонд меньше чем через месяц после того, как пресс-служба Воткинского районного суда в Удмуртии выпустила пресс-релиз о предстоящей ликвидации фонда. Соответствующее решение суд вынес 28 декабря 2018 года.

«Фондом не проводился обязательный аудит, фактически руководящие органы фонда по указанному в ЕГРЮЛ адресу не располагаются, основные денежные средства направлены на выплаты физическим лицам по договорам гражданско-правового характера», — говорится в сообщении суда.

В нём отмечается, что фонд осуществлял деятельность «по расходованию денежных средств и использованию имущества», не соответствующую «целям, предусмотренным его учредительными документами».

1 апреля 2019 года Фонд правового обеспечения граждан был ликвидирован. Но спустя неделю, 8 апреля, по тому же адресу в Воткинске была зарегистрирована новая организация — Фонд организации и координации защиты прав граждан (ФОИКЗПГ). Его учредителем и директором стал Закиров.

В общей сложности ФОИКЗПГ получил от «Страны приливов» в виде пожертвований 3,5 млн рублей. Четыре транша на суммы от 300 тыс. до 1 млн рублей были произведены в апреле, а ещё один, на 300 тыс., — в августе 2019 года.

Оплата по счетам

«Не будет юрлица — не будет аренды и сотрудников, — писал Волков, объясняя необходимость создания фондов. — Коммерческое юрлицо, разумеется, не подходит: как в него деньги попадут? Следовательно, надо регистрировать фонд, куда будут люди жертвовать деньги, а фонд будет заключать договоры и тратить эти деньги соответственно своим уставным задачам».

Однако именно коммерческое юрлицо — «Страна приливов» — занималось, как следует из финансовых документов, денежными выплатами сотрудникам структур Навального. Как в неё попали деньги, судя по изложенному выше, остаётся загадкой.

Тем не менее вместо ликвидированного Фонда правового обеспечения граждан компания заплатила в общей сложности 5 млн рублей, которые не облагаются НДС. Выплаты по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) получили 132 человека.

Все они датируются мартом — началом апреля 2019 года. То есть сотрудникам ФБК, штабов Навального и региональным политикам, ранее, скорее всего, получавшим вознаграждение через фонд, платили напрямую со счетов коммерческой фирмы юриста ФБК Замятина. Если это так, то таким образом можно составить представление о размерах зарплат в ФБК.

Так, например, в марте «Страна приливов» по обязательствам ФЗПГ заплатила 50 тыс. рублей координатору штаба Навального в Хабаровске Алексею Ворсину. В сентябре он баллотировался в городскую думу.

Тогда же, в марте, «Страна приливов» заплатила 70 тыс. рублей на тот момент кандидату в мэры Новосибирска Сергею Бойко. Его жена Кристина Жданова получила 50 тыс.

85 тыс. рублей от «Страны приливов» получил близкий соратник Навального Руслан Шаведдинов. До призыва в армию в октябре 2019 года он был менеджером проектов Фонда борьбы с коррупцией и пресс-секретарём Навального в президентской кампании.

Лилия Чанышева, возглавляющая фонд «Штаб», получила за март 65 тыс. рублей.

35 тыс. рублей заплатили Руслану Аблякимову. Чем он занимался на тот момент в ФБК и за что получил вознаграждение, непонятно. В 2017 году он был ответственным за подбор персонала в избирательном штабе Навального, в марте того же года получил семь суток ареста за неповиновение полиции.

Координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов по договору ГПХ за март 2019-го от «Страны приливов» получил 80 тыс. рублей.

Оплачивались и услуги тех, кто делал эфиры на YouTube-канале «Навальный.Live». Например, оператор Павел Зеленский получил 70 тыс. рублей.

А костюмер из команды Навального Анна Самкова заработала тогда 80 тыс. Столько же заплатили SMM-менеджеру команды Навального Ивану Коновалову.

Услуги бывшего сотрудника хабаровского штаба Навального, репортёра «Навальный.Live» Дмитрия Низовцева, оценили дороже остальных. В марте 2019 года ему заплатили 140 тыс. рублей — это одна из самых крупных выплат физлицам.

Двойной баланс

Общая сумма поступлений на счета «Страны приливов», согласно финансовым документам, в 2019 году составила 15,4 млн рублей. Если предположить, что доходная статья фирмы состоит из продаж мерча ФБК и полиграфической продукции, то это меньше половины от общих поступлений, ведь владелец компании Замятин внёс туда 8,6 млн рублей.

Расходная статья компании в 2019 году составила 17 млн рублей. Из них 10,8 млн рублей ушли на четыре различных фонда «защиты прав граждан» и выплаты физлицам по договорам гражданско-правового характера. Последние часто представляют собой альтернативу трудового договора.

Финансовый отчёт ФБК за 2019 год, в котором есть и раздел зарплат, с точностью до рубля детализирует все доходы и расходы команды Навального. Однако баланс «Страны приливов» ФБК вряд ли мог бы опубликовать, ведь его прозрачность весьма сомнительна.

И, напомним, это далеко не единственная коммерческая структура, зарегистрированная на штатных сотрудников Навального. Вероятно, неслучайно поэтому общая сумма, арестованная СК по делу ФБК на всех счетах физических и юридических лиц, как признаётся в самом отчёте фонда, составляет почти 55,5 млн рублей.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.