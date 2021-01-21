«Их ждут уголовные дела»: новое расследование растрат в ФБК может затронуть соратников Навального

В новом деле о крупном мошенничестве в Фонде борьбы с коррупцией*, которое СК РФ возбудил в конце прошлого года, пока фигурирует только один подозреваемый — основатель фонда Алексей Навальный. Но опрошенные RT эксперты считают, что список фигурантов может вскоре расшириться.

Арестованный по решению суда 18 января Алексей Навальный находился в розыске с 29 декабря 2020 года. Его задержали сразу по возвращении в Россию из Германии по инициативе ФСИН. В ведомстве ссылались на многократные нарушения испытательного срока условно осуждённого оппозиционера по его прежним уголовным делам.

В рамках нового уголовного дела о мошенничестве, по данным следствия, установлено, что основатель ФБК получил от физических лиц более 588 млн рублей в качестве пожертвований и вместе с другими лицами истратил более 356 млн из них на личные нужды.

«Прибавьте к этому дело по обвинению Навального в клевете на ветерана ВОВ и дело об отмывании денежных средств в ФБК, возбуждённое СК в августе 2019 года. В совокупности ему грозит 15 лет лишения свободы», — поясняет юрист Илья Ремесло.

Как считают эксперты, новое дело о мошенничестве затронет и других сотрудников ФБК. По словам Ильи Ремесло, соратники Навального контролировали крупные денежные потоки и теперь рискуют также оказаться на скамье подсудимых.

«Часть людей из ФБК могла участвовать в схемах по похищению донатов. Как следует из документов судебного дела, сотрудники Навального вносили пожертвования в фонд «Пятое время года», это десятки миллионов рублей. Эти деньги проходили через них, и они будут, безусловно, отвечать», — полагает Ремесло.

Доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов считает, что дальнейшая работа такого фонда, как ФБК, в таких обстоятельствах станет попросту невозможной.

«Согласно тем обвинениям, которые есть в отношении Навального и его соратников, они все подлежат уголовной ответственности, — считает эксперт. — Таким образом, дальнейшее функционирование ФБК невозможно».

Токсичный актив

В июле 2020 года Навальный объявил о ликвидации ФБК. Оппозиционер связал это с невозможностью выплатить определённую судом компенсацию в размере 88 млн рублей компании «Московский школьник».

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФCСП), сумма задолженности ФБК, включая неуплаченные налоги, сейчас составляет 29,9 млн рублей.

Навальный пообещал, что его фонд сохранит название, но перейдёт на другое юрлицо. Опрошенные RT эксперты тогда говорили, что таким образом оппозиционер просто пытается замести следы и избавиться от «токсичного актива».

Звенья одной цепи

В новом уголовном деле о мошенничестве против Навального и «иных лиц» СК говорит, что пожертвования в размере 588 млн рублей были собраны на уставную деятельность нескольких НКО.

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Ещё до возбуждения дела RT в своих расследованиях подробно рассказывал обо всех этих организациях, запутанных схемах финансирования ФБК и о том, как мог формироваться «альтернатиный» бюджет фонда.

В частности, внимание СК привлёк Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», который был ликвидирован по решению суда в марте 2018 года.

Через этот фонд, по данным Минюста, легализовывались биткоины для финансирования предвыборной кампании Навального.

После его ликвидации региональные штабы стали получать деньги через другое юрлицо, зарегистрированное в Удмуртии, — «Фонд правового обеспечения граждан» (ФПОГ).

В 2019 году суд закрыл и этот фонд, выявив у него 11 нарушений. Утверждается, в частности, что организация не проводила обязательный аудит, не размещала отчёты о своей деятельности и не вела бухучёт в установленном законом порядке.

В рамках нового уголовного дела о мошенничестве у следствия возникли вопросы ещё к одной НКО — «Фонду организации и координации защиты прав граждан», который был зарегистрирован в апреле 2019 года также в Удмуртии.

Ещё одной организацией, принимающей пожертвования, стал уфимский «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ». В феврале прошлого года ФНС просила признать фонд банкротом из-за долга в 8 млн рублей.

Теневая экономика

В ходе собственных расследований RT выяснилось, что сотрудники организации вносили на счета фондов Навального пожертвования неизвестного происхождения. При этом проследить источники получения этих средств зачастую невозможно. Однако эксперты не исключают, что это могли быть те самые обналиченные биткоины.

В частности, согласно полученным RT финансовым документам фонда «Пятое время года», экс-директор ФБК Роман Рубанов в апреле 2017 года перевёл на счёт организации 700 тыс. рублей.

Леонид Волков

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Бывший пресс-секретарь «президентской кампании» Навального Руслан Шаведдинов пожертвовал организации за всё время 15,5 млн рублей, а руководитель штабов Навального Леонид Волков — 47,5 млн. Одна из рядовых сотрудниц московского штаба Анна Чехович перевела 8 млн рублей.

Теперь сотрудники ФБК и смежных фондов должны будут объяснить следствию, откуда у них были эти деньги, полагает политолог Олег Матвейчев.

«Это чёрная экономика, когда сотрудники ФБК при ежемесячной зарплате 50—80 тыс. рублей жертвовали десятки миллионов со своих карточек и пополняли фонд. Очевидно, что кто-то выделил им наличные деньги и просил их жертвовать, — говорит Матвейчев. — Так что всех этих товарищей ждут уголовные дела».

Криптобюджетный отдых

В июне 2020 года юрист Илья Ремесло направил в Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу обращение о присвоении руководством ФБК части пожертвований в криптовалюте.

Из общего отчёта сети штабов Навального, опубликованного Леонидом Волковым за 2019 год, известно, что в тот год на биткоин-кошелёк организаций было пожертвовано 9,7 млн рублей.

Но, по подсчёту RT, донаты в виде биткоинов в 2019 году составили как минимум 45 млн рублей.

Эксперты предполагают, что разница в 35,3 млн рублей, которая нигде не отражена, могла быть переведена на другие, непубличные биткоин-кошельки.

Из заявления СК от 29 декабря о возбуждении нового дела в отношении Навального следует, что собранные на работу его фондов пожертвования были потрачены им в том числе и на заграничный отдых.

По подсчёту юриста Ильи Ремесло, в период с 2017 по 2020 год семья главы ФБК выезжала за границу 21 раз. Эксперт допускает, что на свои путешествия оппозиционер тратил деньги, полученные от пожертвований.

Ещё летом 2019 года RT подробно изучил транзакции криптовалют оппозиции. В частности, обнаружился ряд совпадений дат поездок Навального за границу и списаний с биткоин-кошелька для пожертвований.

Так, во время поездки политика в Египет в апреле 2018 года с криптосчёта было списано 3 ВТС (1 млн 622 тыс. рублей). Накануне его майского тура того же года в Италию — 2 ВТС (1 млн 180 тыс. рублей). Во время июньской поездки в Латвию — 13 ВТС (5 млн 556 тыс. рублей). В августе 2018-го, когда Навальный был в Испании, с кошелька списали 3,84 BTC (1 млн 760 тыс. рублей). В январе 2019-го, когда он отдыхал с семьёй в Таиланде, с криптосчёта сняли 9,9 ВТС (2 млн 353 тыс. рублей).

Работа под прикрытием

Не исключено, что в рамках уголовного дела о мошенничестве следователи предъявят обвинения и региональным активистам, считает Ремесло. В разговоре с RT юрист предположил, что Навальный может прикрыться ими и избежать ответственности.

«Для людей, которые работают в ФБК и находятся в России, единственный шанс избежать реального срока в данной ситуации — это рассказать всё о своей роли в организации и пробовать доказать, что их использовали», — пояснил Ремесло.

Между тем в России находятся не все. Так, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков живёт в Великобритании, экс-директор ФБК Роман Рубанов находится в США, там же и руководитель сети штабов Навального Леонид Волков (на официальном сайте ФБК он в списке сотрудников больше не числится). На имя последнего были оформлены счета для пожертвований.

Георгий Албуров

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У расследователя ФБК Георгия Албурова, как писал RT, свой бизнес в Латвии по торговле данными кипрских офшоров, который позволяет ему получить вид на жительство в Евросоюзе. По мнению экспертов, этот бизнес может оказаться способом легализовать финансирование анонимных спонсоров.

Напомним, что сотрудники Навального фигурируют ещё в нескольких уголовных делах.

Так, в ноябре прошлого года вступил в силу приговор директору ФБК Ивану Жданову за злостное неисполнение решения суда. Тогда же ФССП возбудила в отношении него новое дело.

Любовь Соболь

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Под следствием сейчас также находится соратница Навального Любовь Соболь. В конце 2020 года против неё возбудили уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище с применением либо угрозой применения насилия. После этого Соболь объявила о сборе пожертвований на свою предвыборную кампанию в Госдуму.

К сбору донатов «на новый сезон борьбы с Путиным» сторонники Навального призывали и непосредственно перед возвращением своего лидера в Россию.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.