В СК рассказали подробности инцидента с участием Любови Соболь

ГСУ Следственного комитета России по Москве рассказало подробности уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК России («Нарушение неприкосновенности жилища, совершённое с применением насилия»).

По данным следствия, 21 декабря группа лиц, среди которых была Любовь Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины на востоке столицы.

Отмечается, что они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора.

«После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребёнком», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьёй, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия», — говорится в сообщении на сайте СК.

В настоящее время следователи допрашивают лиц, сопровождавших Соболь, свидетелей и очевидцев.

Ранее адвокат Владимир Воронин сообщил, что следствие проверяет Любовь Соболь в рамках возбуждённого уголовного дела о незаконном проникновении в квартиру.