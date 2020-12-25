Адвокат рассказал о статусе Соболь по делу о незаконном проникновении в квартиру

Следствие проверяет юриста ФБК* Любовь Соболь в рамках возбуждённого уголовного дела о незаконном проникновении в квартиру, сообщил РИА Новости её адвокат Владимир Воронин.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК России («Нарушение неприкосновенности жилища»)», — цитирует РИА Новости адвоката.

В настоящее время, по его словам, Соболь находится в статусе свидетеля, следователь хочет взять у неё образцы эпителия для анализа.

Как сообщает ТАСС, по словам адвоката, её увезли из дома на допрос.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.