Адвокат рассказал о статусе Соболь по делу о незаконном проникновении в квартиру

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Следствие проверяет юриста ФБК* Любовь Соболь в рамках возбуждённого уголовного дела о незаконном проникновении в квартиру, сообщил РИА Новости её адвокат Владимир Воронин.
Адвокат рассказал о статусе Соболь по делу о незаконном проникновении в квартиру
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК России («Нарушение неприкосновенности жилища»)», — цитирует РИА Новости адвоката.

В настоящее время, по его словам, Соболь находится в статусе свидетеля, следователь хочет взять у неё образцы эпителия для анализа.

Как сообщает ТАСС, по словам адвоката, её увезли из дома на допрос.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

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