«Сначала всё выглядело пристойно, затем начались чудеса»: новый сайт команды Навального подозревают в накрутках

Программист из Москвы несколько дней анализировал статистику сайта «Свободу Навальному!». Автор кода, который каждые пять минут запрашивал данные ресурса, отметил в работе счётчика потенциальных участников уличных протестов некоторые странности. Скачкообразная динамика регистрации новых «протестующих» свидетельствует о вмешательстве в подсчёт, считает создатель утилиты. Делается это, по словам ознакомившихся с цифрами экспертов, разными способами, в том числе при помощи компьютерной программы.

Программист и автор Telegram-канала «СЛЕГ!» за пару часов написал на платформе Python простую программу — около 40 строчек компьютерного кода. Она помогла ему без взлома систем сайта, без внесения каких-либо изменений в его внутренний код и без доступа к административным функциям детально проследить за изменениями внутреннего счётчика. Функция утилиты состояла лишь в том, чтобы каждые пять минут отправлять запросы об изменении числа «участников» на сайте «Свободу Навальному!» и, получив информацию, автоматически визуализировать её на графике.

Карта с сайта «Свободу Навальному!» с геоточками зарегистрированных сторонников

Взбесившийся счётчик

«Первые три дня всё выглядело пристойно. 24, 25, 26 числа накруток замечено не было, — пояснил в беседе с RT автор программы, отказавшийся раскрывать своё подлинное имя. — Постепенно интенсивность регистрации начала снижаться. Ночью, когда почти все жители, кроме Дальнего Востока, спали, было зафиксировано два провала. А затем начались чудеса».

По словам собеседника RT, 27 марта в 16:30 кривая графика резко взлетела вверх.

Сначала, почти мгновенно, было зафиксировано 110 новых зарегистрированных пользователей. Затем за пять минут счётчик подпрыгнул вверх на 1000 пунктов. В следующую пятиминутку — ещё 900 регистраций.

Далее интенсивность стала падать, но счётчик какое-то время ещё фиксировал сотни обращений, пока не вернулся к своему привычному показателю. По подсчётам автора Telegram-канала «СЛЕГ!», за три часа было накручено 14 736 «участников».

Президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович не исключает, что администраторы сайта таким образом могли целенаправленно завышать показатели счётчика.

«Понятно, что любой владелец сайта трепетно следит за динамикой посещений. Если она остановилась, значит, нужно срочно что-то делать. В данном случае сложилась именно такая ситуация — счётчик практически остановился, но цель осталась прежней — показать, что динамика прирастает», — отметил Масалович в разговоре с RT.

Простая арифметика

По словам автора Telegram-канала «СЛЕГ!», 29 марта был замечен новый всплеск активности на сайте. С 03:30 по Москве прирост подписчиков уверенно увеличивался. Иногда счётчик фиксировал до 40 новых пользователей каждые пять минут, но в основном держался в диапазоне от десяти до 20. При этом в отдельные пятиминутки он падал до нуля. Всё это хорошо видно на графике. После двух часов дня количество новых пользователей значительно снизилось. Около 16 часов последовал новый всплеск, затем снова затишье.

«Согласно данным счётчика, каждые пять минут на сайте регистрировалось от нуля до семи человек. Посчитайте сами, сколько времени понадобится, чтобы такими темпами набрать 500 тыс.», — прокомментировал программист в беседе с RT.

Действительно, если предположить наилучший сценарий и учесть, что каждые пять минут будут регистрироваться по семь человек, на достижение отметки 500 тыс. потребуется не менее 248 дней.

Но 29 марта в 19:24 кривая вновь резко поползла вверх. Сначала счётчик фиксировал десятки новых пользователей, а после девяти вечера счёт пошёл уже на сотни.

Ближе к полуночи активность снизилась до привычных показателей. По мнению программиста, администраторы сайта Навального накручивали подписчиков как при помощи специальной программы, так и в ручном режиме.

«Судя по резким взлётам графика 27 марта, счётчик накручивался вручную администратором сайта. Учитывая более равномерные, но завышенные результаты в последующие дни, могла использоваться специальная программа», — резюмировал собеседник RT.

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Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков ознакомился с результатами работы программы и пришёл к выводу, что корректировка счётчика на сайте могла вестись двумя способами.

«Это могла быть как внутренняя накрутка с сайта, так и внешняя, при помощи ботов. При этом накруткой могли заниматься не только администраторы сайта, но и сторонние поклонники Навального», — пояснил он RT.

Ранее опрошенные редакцией эксперты выразили сомнение, что сайт «Свободу Навальному» может отражать реальную поддержку осуждённого оппозиционера населением страны. Специалисты обращали внимание на отдельные сомнительные моменты в работе сайта.