Навальный подтвердил, что находится в покровской колонии
- РИА Новости
В аккаунте Навального появилась публикация, в которой, в частности, говорится, что он находится в «Секторе усиленного контроля А». Также в подписи к его фотографии говорится: «здесь, в ИК-2 «Покров».
Ранее защита Навального опубликовала данные о его местонахождении, согласно которым он находится в колонии в городе Покрове Владимирской области.
12 марта сообщалось, что Навального, осуждённого на 3,5 года колонии, увезли из СИЗО.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить ему условный срок по делу Yves Rocher на реальный.