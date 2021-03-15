Навальный подтвердил, что находится в покровской колонии

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Алексей Навальный подтвердил в своём Instagram, что находится в исправительной колонии №2 «Покров» во Владимирской области.
Навальный подтвердил, что находится в покровской колонии
  • РИА Новости

В аккаунте Навального появилась публикация, в которой, в частности, говорится, что он находится в «Секторе усиленного контроля А». Также в подписи к его фотографии говорится: «здесь, в ИК-2 «Покров».

Ранее защита Навального опубликовала данные о его местонахождении, согласно которым он находится в колонии в городе Покрове Владимирской области.

12 марта сообщалось, что Навального, осуждённого на 3,5 года колонии, увезли из СИЗО.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить ему условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

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