Защита Навального опубликовала данные о его местонахождении

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Алексей Навальный находится в колонии в Покрове Владимирской области, передаёт РИА Новости. Это следует из документа 235-го Гарнизонного военного суда, опубликованного в соцсетях его защитой.
Защита Навального опубликовала данные о его местонахождении
  • РИА Новости

Письмо с извещением о предстоящем 16 марта заседании адресовано в том числе начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН России по региону.

В сообщении содержится просьба «обеспечить участие в судебном заседании Навального А.А. посредством видео-конференц-связи».

Ранее адвокат Вадим Кобзев сообщил агентству, что приехал к колонии в Покрове, где, предположительно, содержат Навального. 

12 марта сообщалось, что Навального, осуждённого на 3,5 года колонии, увезли из СИЗО.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить ему условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

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