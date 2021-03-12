Адвокат заявил, что Навального увезли из СИЗО во Владимирской области

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Алексея Навального, осуждённого на 3,5 года колонии, увезли из СИЗО во Владимирской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.
Адвокат заявил, что Навального увезли из СИЗО во Владимирской области
  • © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

«Нам сообщили, что его увезли из СИЗО. Куда именно — не сообщили», — сказал он.

По словам адвоката, у него нет предположений о цели этапирования.

При этом накануне Кобзев в беседе с агентством предположил, что Навальный пробудет в следственном изоляторе до рассмотрения апелляции на приговор по делу о клевете на ветерана.

Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию осуждённых отправляют в СИЗО на карантин. 

2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

Позднее его признали виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко и назначили наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей.

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