Адвокат заявил, что Навального увезли из СИЗО во Владимирской области
- © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
«Нам сообщили, что его увезли из СИЗО. Куда именно — не сообщили», — сказал он.
По словам адвоката, у него нет предположений о цели этапирования.
При этом накануне Кобзев в беседе с агентством предположил, что Навальный пробудет в следственном изоляторе до рассмотрения апелляции на приговор по делу о клевете на ветерана.
Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию осуждённых отправляют в СИЗО на карантин.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.
Позднее его признали виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко и назначили наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей.