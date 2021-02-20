Суд назначил Навальному штраф по делу о клевете на ветерана

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Мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей.
Суд назначил Навальному штраф по делу о клевете на ветерана
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом информирует ТАСС.

«Суд постановил назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей», — говорится в постановлении судьи.

СК возбудил уголовное дело в отношении Навального по подозрению в клевете в адрес Артёменко в июне 2020 года.

Дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео RT, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений в Конституции.

Гособвинитель в ходе заседания попросила суд оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей.

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