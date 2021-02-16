Гособвинитель попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей

Гособвинитель запросила штраф в размере 950 тыс. рублей для Алексея Навального на слушаниях по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, сообщает РИА Новости.

«Прошу назначить наказание Навальному в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей», — цитирует агентство прокурора Екатерину Фролову на прениях сторон.

Как уточняется, прокуратура окончательно запросила для Навального 950 тыс. штрафа, при этом 3,5 года колонии по делу Yves Rocher остаются в силе.

По сообщениям ТАСС, гособвинение считает вину Навального доказанной.

«Действия Навального были сознательной дискредитацией памяти о Великой Отечественной войне», — добавила гособвинитель.

Ранее Навального доставили в Бабушкинский суд, где продолжается рассмотрение его дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.