Гособвинитель попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей

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Гособвинитель запросила штраф в размере 950 тыс. рублей для Алексея Навального на слушаниях по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, сообщает РИА Новости.
Гособвинитель попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей
  • © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

«Прошу назначить наказание Навальному в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей», — цитирует агентство прокурора Екатерину Фролову на прениях сторон.

Как уточняется, прокуратура окончательно запросила для Навального 950 тыс. штрафа, при этом 3,5 года колонии по делу Yves Rocher остаются в силе.

По сообщениям ТАСС, гособвинение считает вину Навального доказанной.

«Действия Навального были сознательной дискредитацией памяти о Великой Отечественной войне», — добавила гособвинитель.

Ранее Навального доставили в Бабушкинский суд, где продолжается рассмотрение его дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

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