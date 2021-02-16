Гособвинитель попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей
- © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
«Прошу назначить наказание Навальному в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей», — цитирует агентство прокурора Екатерину Фролову на прениях сторон.
Как уточняется, прокуратура окончательно запросила для Навального 950 тыс. штрафа, при этом 3,5 года колонии по делу Yves Rocher остаются в силе.
По сообщениям ТАСС, гособвинение считает вину Навального доказанной.
«Действия Навального были сознательной дискредитацией памяти о Великой Отечественной войне», — добавила гособвинитель.
Ранее Навального доставили в Бабушкинский суд, где продолжается рассмотрение его дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.