Навального доставили в суд, где пройдёт заседание по делу о клевете
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Как пишет ТАСС, Навального привезли в автозаке из СИЗО «Матросская Тишина» за несколько часов до начала судебного процесса.
Заседание должно начаться в 10:00 мск. Как ожидается, во вторник суд проведёт прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для Навального.
Ранее сообщалось, что Навальный отказался признать вину.
СК возбудил уголовное дело в отношении Навального по подозрению в клевете в адрес Артёменко в июне 2020 года.