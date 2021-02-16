Навального доставили в суд, где пройдёт заседание по делу о клевете

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Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд, где во вторник, 16 февраля, продолжится рассмотрение его дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
Навального доставили в суд, где пройдёт заседание по делу о клевете
  • © РИА Новости

Как пишет ТАСС, Навального привезли в автозаке из СИЗО «Матросская Тишина» за несколько часов до начала судебного процесса.

Заседание должно начаться в 10:00 мск. Как ожидается, во вторник суд проведёт прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для Навального.

Ранее сообщалось, что Навальный отказался признать вину.

СК возбудил уголовное дело в отношении Навального по подозрению в клевете в адрес Артёменко в июне 2020 года.

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