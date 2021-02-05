Навальный отказался признать вину по делу о клевете
Алексей Навальный отказался признать в суде вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом пишет ТАСС.
- © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Ранее сообщалось, что Навального доставили в Бабушкинский суд, где 5 февраля проходит рассмотрение этого дела.
Летом 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального по подозрению в клевете в адрес Артёменко.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»