Навальный отказался признать вину по делу о клевете

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Алексей Навальный отказался признать в суде вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом пишет ТАСС.
Навальный отказался признать вину по делу о клевете
  • © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Ранее сообщалось, что Навального доставили в Бабушкинский суд, где 5 февраля проходит рассмотрение этого дела.

Летом 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального по подозрению в клевете в адрес Артёменко.

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