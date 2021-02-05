Навального доставили в Бабушкинский суд
Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд, где пройдёт рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
- Reuters
Как сообщает ТАСС, автозак с Навальным из СИЗО «Матросская Тишина» уже прибыл в Бабушкинский суд.
Дело возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений к Конституции.
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