Навального доставили в Бабушкинский суд

Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд, где пройдёт рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщает ТАСС, автозак с Навальным из СИЗО «Матросская Тишина» уже прибыл в Бабушкинский суд.

Дело возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений к Конституции.