За кулисами Amnesty International: как Навального освобождали от статуса «узника совести»

Международной организации Amnesty International к критике не привыкать. Правозащитный характер её деятельности эксперты не раз ставили под сомнение. Много вопросов также возникает к независимости управления и прозрачности принятия решений в компании. Свежий пример — история с Алексеем Навальным, которого в середине января этого года Amnesty International признала «узником совести», а через месяц отказалась считать таковым. Почему так произошло и как выглядит закулисье одной из самых влиятельных в мире НКО, RT рассказал бывший сотрудник компании Александр Сотов.

Александр Сотов проработал в Amnesty International более шести лет. На позиции веб-администратора он ознакомился с тем, как устроена информационная логистика компании, узнал деятельность НКО изнутри. В 2019 году Сотов со скандалом покинул Amnesty International. СМИ тогда растиражировали связываемое с его именем письмо, которое содержало обвинения в неприемлемости в организации критики начальства и собственного мнения у подчинённых.

Несмотря на конфликтное расставание, Сотов, по его словам, остаётся осведомлённым о происходящем в компании. В беседе с RT он сообщил о готовности прояснить ситуацию с Навальным и поделился своей точкой зрения на то, какие проблемы стоят сегодня перед всемирно известной организацией.

— Александр, как такое могло произойти: Amnesty International в вопросе по Алексею Навальному с его статусом «узника совести» противоречит сама себе. Почему решение поменялось на противоположное?

— Произошедшее в очередной раз свидетельствует о глубоком кризисе в менеджменте организации, в том числе и идейном. Всем, кто в этой организации занимается Россией, очень хотелось придать статус «узника совести» Алексею Навальному.

— Что значит «хотелось»? На ваш взгляд, это было просто субъективное желание определённой группы людей?

— После 2014 года менеджмент организации работал так, чтобы в ней не было больше никакой внутренней оппозиции. Там всё зачистили так, чтобы остались люди, которые готовы наперегонки угадывать желания собственных кураторов в Лондоне (где находится головной офис международного секретариата Amnesty. — RT) и озвучивать ту позицию, которые те подпишут.

РИА Новости

— Сталкивались ли вы с какими-то иными примерами ангажированности Amnesty International?

— Например, московское представительство укомплектовано людьми, которые связаны с уличными акциями в России. Квалификационным требованием (к кандидатам на должность. — RT) является участие человека в том или ином политическом движении на территории России. Например, медиаменеджер Александр Артемьев — это бывший политический активист, который очень тесно связан с Навальным. Исследователь по России Олег Козловский — тоже несостоявшийся политик. Это люди, у которых были политические амбиции, и кураторы нашли им такую службу.

Они готовы к выполнению определённых функций. Исключительно русофобские кадры, и они с большой охотой выполняют те поручения, которые им диктуют из международного секретариата в Лондоне.

— Итак, Навальный признан «узником совести». Казалось бы, дело сделано. Почему через месяц в организации снова возвращаются к этому вопросу?

— Пошли запросы от частных лиц. Просили подтвердить, действительно ли Навальный является «узником совести» ввиду его высказываний расистского и антиэмигрантского характера.

Международный секретариат счёл все это ерундой и решил, что отвечать не надо. Но затем запросы дошли до Amnesty UK — британской секции Amnesty International. И они в соответствии с внутренними документами, действуя по правилам, были вынуждены сказать, что такой человек (Алексей Навальный. — RT) в силу его высказываний не может являться «узником совести».

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— Почему британская секция Amnesty International пошла против международного секретариата?

— Секции зачастую воспринимают секретариат как паразитическую структуру, которая пытается навязать свою волю. Секции действительно ближе к интересам людей, которых должны защищать. Иначе они не смогут собирать пожертвования.

— Секретариат Amnesty International заявил, что продолжит поддерживать Алексея Навального даже после лишения его статуса «узника совести». Стоит ли ждать их представителей в колонии, где Навальный отбывает наказание? Может быть, привезут ему продукты, предметы личной гигиены?

— Я не знаю таких случаев, чтобы приезжали с посылками. Тюремная тема их не интересует.