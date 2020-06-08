«Права человека нарушают и в Amnesty International»: сотрудник организации — об издевательствах и своём увольнении

Впервые суд установил факт нарушения прав человека в одной из крупнейших международных правозащитных организаций — Amnesty International. Об этом в интервью RT заявил бывший сотрудник московского офиса Amnesty International Александр Сотов, проработавший в организации семь лет — с 2012-го по 2019 год. В мае 2020-го Пресненский суд Москвы признал незаконным его увольнение, обязал восстановить в должности и выплатить 2,3 млн рублей компенсации*.

— Как и когда вы устроились на работу в Amnesty International?

— Меня приняли на работу в Amnesty в 2012 году. О вакансии я узнал из объявления в одной из московских газет. На должность претендовало около ста человек. Меня взяли, потому что я прошёл конкурс.

— Что входило в ваши обязанности, кто был вашим начальником?

— В мои обязанности входила подготовка текстов Amnesty к публикации на русском языке — перевод, редактура, вёрстка. Всё время я проработал в одной и той же должности редактора русскоязычного сайта Amnesty. Год я трудился в московском офисе организации, а потом, по согласованию с начальством, перешёл на удалённую работу. На то были личные причины, кроме того, это соответствовало духу времени. Моим руководителем был директор представительства Amnesty в Москве (сначала Сергей Никитин, затем Наталья Звягина. — RT).

— Как выстроена работа в Amnesty International?

— Заявления и доклады готовят исследователи и менеджмент. Пресс-релизами занимаются сотрудники медийного отдела.

Существуют требования объективности и непредвзятости, однако зачастую ими пренебрегают. Это может выражаться и в красноречивом молчании.

Что же касается тематики, то она определена стратегическими целями организации. Их утверждает глобальная ассамблея — всемирный съезд сторонников Amnesty. Но велика тут роль администрации.

— Были ли у вас конфликты с руководством Amnesty International?

— С непосредственным начальством у меня не было конфликтов до смены руководства в 2017 году.

Глава представительства вышел на пенсию. Его долго замещал один из подчинённых, а потом уже наняли Наталью Звягину. Она довольно банальный персонаж — фигура вечно недовольного и придирчивого начальника. Таких полно в любой организации.

Что касается разногласий с руководством Amnesty, то у меня они были всегда. И это нормально. У каждого человека должно быть своё мнение, а плюрализм вообще полезен.

Однако лишь с приходом Натальи Звягиной разногласия приняли форму публичного конфликта. Тут-то и оказалось, что Наталья вовсе не начальник, а подчинённый — ведь она выполняла распоряжения вышестоящего руководства, решившегося на моё незаконное увольнение.

— За что вас уволили?

— Предлагаю посмотреть на произошедшее как на произведение искусства.

Поданный мною иск в суд продемонстрировал, что нарушают права человека даже в Amnesty International, единственной задачей которой является защита тех самых прав. Впервые это установлено судом.

Обратите внимание, что сама тема традиционна для русского искусства и восходит к творчеству Достоевского и других великих авторов. Таков реализм. Но в моём случае он носит концептуальный характер.

Договорённость об удалённой работе была оформлена документально. Но уволили меня якобы за прогул — из-за неявки в московский офис, хотя я много лет работал из дома. Других причин для увольнения у руководства так и не нашлось.

— Почему вы решили защищать свои права в суде?

— В суд обращаются в поисках справедливости. Нарушение моих прав состояло в издании Натальей незаконного приказа об увольнении.

Всего было около десяти судебных заседаний. Происходили они так, как и положено: с подробным рассмотрением материалов дела.

— Что произошло после того, как суд вынес решение в вашу пользу?

— Меня восстановили в должности с 25 мая (2020 года), но до работы я допущен не был. Несколько дней назад я уволился по собственному желанию, так как минувшая неделя вынужденного бездействия показала отсутствие для меня возможности быть там на своём месте. Остальное (выплата компенсации в 2,3 млн рублей по решению суда. — RT) будет исполнено в сроки, определённые законом.

— Комментируя самоубийство сотрудника парижского офиса Amnesty International Гаэтана Муту два года назад, вы заявили об издевательствах над работающими в Amnesty. Почему?

— Гаэтан проработал в организации 30 лет. Под конец это был такой Акакий Акакиевич, над которым якобы шутили, а на самом деле расчётливо издевались, чтобы он сам уволился. Руководство называло его клошаром (бездомный, бродяга. — RT).

Он наложил на себя руки в парижском офисе Amnesty 26 мая 2018 года. Результаты внутреннего расследования показали, что никто из руководства не виновен в его гибели, несмотря на предсмертную записку, смысл содержания которой можно перевести так: «Не поддержали».

В итоге несколько старших директоров покинули организацию с крупными выходными пособиями, по сокращению штата.

А ведь расследование установило, что более трети сотрудников Amnesty имели проблемы со здоровьем на рабочем месте. Именно в результате издевательств. Но никто так и не понёс дисциплинарной ответственности.

— Какая атмосфера царит в Amnesty?

— Какая атмосфера? Кому-то холодно, кому-то жарко. Осадки из пыли, дожди из слёз. Правил много, но их не соблюдают. Что и показал недавний суд в Москве.

* RT отправил запрос в российское представительство Amnesty International с просьбой прокомментировать причины увольнения Сотова и постановление Пресненского суда, но ответа до сих пор не получил.