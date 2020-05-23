Суд обязал представительство Amnesty International в России выплатить более 2,3 млн рублей по иску экс-сотрудника

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Пресненский суд Москвы 22 мая частично удовлетворил иск Александра Сотова к российскому представительству международной неправительственной организации Amnesty International.
Суд обязал представительство Amnesty International в России выплатить более 2,3 млн рублей по иску экс-сотрудника
  • РИА Новости

Отмечается, что Сотов, который был уволен в августе 2019 года с должности администратора сайта организации, требовал восстановления на работе, выплаты задолженности по заработной плате с момента увольнения и возмещения морального вреда.

Суд полностью удовлетворил иск в первых двух пунктах и  частично в третьем. Сумма возмещения морального вреда была снижена со 100 тыс. до 7 тыс. рублей.

В общей сложности российское представительство Amnesty International обязали выплатить Сотову более 2,3 млн рублей.

Александр Сотов работал в представительстве в Москве с 2012 года. В 2013 году он переехал в Петербург и работал удалённо.

В 2019 год у него возник конфликт с новым руководством.

«Некоторые публикации имели экстремистский характер, поэтому он (Сотов) пытался обсудить это с руководством. Были большие риски, в том числе и лично для него, и он не хотел заниматься такими делами, поскольку это шло вразрез с законодательством Российской Федерации», — рассказала в эксклюзивном интервью RT адвокат Александра Сотова Лариса Науменко.

Сотов пытался найти общий язык с руководством российского представительства Amnesty International, которого, как сообщается, не устраивала его дистанционная работа. Сотов также обращался в головной офис в Лондоне.

Но стороны так и не пришли к примирению, в августе 2019 года Сотов был уволен.

По мнению Ларисы Науменко, увольнение было оформлено с нарушением законодательства, что и стало поводом для обращения в суд.

Согласно исполнительному листу, Сотов должен вернуться к своим служебным обязанностям 25 мая.

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Лондоне в 1961 году. Согласно информации на её сайте, организация занимается борьбой за права человека.

RT отправил запрос в российское представительство Amnesty International с просьбой прокомментировать причины увольнения Сотова, а также постановление Пресненского суда.

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