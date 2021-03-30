География с накруткой: как Навального поддержали в Мавзолее Ленина и на необитаемом острове

На днях команда Навального объявила о начале масштабной акции по подготовке «всероссийского митинга» в поддержку своего лидера. Сбор активистов проходит онлайн: на специально созданном сайте, отображающем карту России и геоточки, регистрируют готовых выходить на несанкционированные акции. С датой нового уличного выступления обещают определиться, как только число потенциальных участников достигнет 500 тыс. Однако подлинность данных счетчика, показывающего уже 360 тыс., у опрошенных RT экспертов вызывает сомнения. Алгоритм регистрации ресурса построен таким образом, что «участником» можно стать несколько раз, указывая разные адреса электронной почты и любые геотеги. Так, если верить сайту, Навального поддержали 60 человек, проживающих в Мавзолее Ленина, и более тысячи обитателей дикого острова Визе в Карском море.

Запуск нового сайта «Свободу Навальному» анонсировал 23 марта соратник оппозиционера Леонид Волков.

«Наша ближайшая задача — общероссийский митинг этой весной, — написал он на своей странице в Facebook. — Первый шаг нашей кампании — рассказать о митинге всей стране. Все вместе мы должны заняться информированием и подготовкой, а дату мы определим, когда число участников достигнет по крайней мере 500 тыс. человек».

Леонид Волков

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Замысел таков: все вновь зарегистрировавшиеся пользователи отмечают свою геолокацию, которая потом отображается на карте.

Кривая успеха

В первые же часы работы сайта число зарегистрировавшихся в поддержку Навального стремительно росло. Периодически сервер не выдерживал нагрузок, сайт выдавал ошибку. Многие пользователи не могли завершить регистрацию. За первые сутки, если верить внутреннему счётчику, было выставлено более 150 тыс. геоточек.

В последующие два дня интерес к странице снизился, и Навальный не смог собрать за этот период и 300 тыс. подписчиков, несмотря на агрессивный промоушен в соцсетях и оппозиционных СМИ.

РИА Новости

© Александр Гальперин

Леонид Волков уже давно постоянно находится за границей, но при этом остаётся главой региональной сети штабов Навального. На данный момент их 37. Вероятно, в первую очередь именно штабам поступила команда об обязательной регистрации на сайте и проведении активной агитации.

Но соответствует ли внутренний счётчик реальному количеству зарегистрированных пользователей? По мнению экспертов, разработчики предложили слишком простой алгоритм верификации подписчиков.

Достаточно лишь зайти на сайт, оставить свою электронную почту и выбрать место проживания на карте. Затем на оставленный электронный адрес приходит письмо с просьбой о подтверждении регистрации. После этого геоточка нового подписчика появляется на карте.

Регистрироваться можно с одной почты один раз. Но никто не мешает одному человеку пройти верификацию пять раз с пяти разных ящиков. Создание одного почтового адреса занимает несколько минут, за час можно зарегистрировать пару десятков.

При этом, естественно, от пользователей скрыт список почтовых адресов других зарегистрированных участников. Это означает, что проверить, кто прошёл регистрацию — реальные люди или боты, и сколько раз, — невозможно.

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Один из признаков накрутки счётчика — массовая регистрация с одного и того же малоизвестного почтового сервиса, считает специалист в области SMM Дмитрий Ерохин.

«Нужно смотреть, с каких почтовых аккаунтов регистрировались на сайте, — говорит эксперт. — Если это известные почтовые сервисы, то здесь всё нормально. А если вал регистраций идёт с одного сервиса, к тому же созданного малоизвестной компанией, здесь могут быть накрутки».

Выбор без границ

У других специалистов также вызвал недоверие алгоритм расстановки геоточек на карте. Каждый пользователь может поставить метку, где ему захочется — от Калининграда до Камчатки. Проверить подлинность местонахождения невозможно.

За несколько дней работы сайта выяснилось, что более 19 тыс. сторонников Навального «живут» на Красной площади в Москве, 60 человек выразили поддержку Навальному из Мавзолея Ленина.

Более тысячи человек зарегистрированы якобы на острове Визе, затерянном в холодных водах Карского моря. Там нет ни улиц, чтобы выйти на них протестовать, ни разумной жизни, если не считать белых медведей и отбывающих вахту нескольких сотрудников российской метеостанции.

Борьба и видимость

Сама идея создания сайта для пересчёта сторонников Навального кажется многим политологам абсурдной.

«Если на тебя подписано 2,5 млн в YouTube, ты не нуждаешься в подтверждении, что у тебя есть 500 тыс. поклонников, которые могут выйти на улицы, — говорит журналист, писатель и политолог Илиас Меркури. — Когда ты каждый день говоришь, что вас миллионы, зачем тебе ещё подтверждение?»

Шумиха вокруг сайта «Свободу Навальному» — это попытка создать видимость политической борьбы, считает эксперт.

На сайте в поддержку Навального нет стороннего счётчика зарегистрированных пользователей, поэтому проверить актуальность значений невозможно — администраторы страницы могут вручную управлять посещаемостью ресурса, отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«На своём сайте вообще можно делать всё что угодно, — говорит эксперт. — Можно любую цифру нарисовать, никто не проверит. Тут даже нет необходимости делать ботов. Всё гораздо проще. Ставишь столько пользователей и геоточек, сколько хочешь».

Геоточки накрученных пользователей могут расставляться автоматически на карте при помощи генератора случайных чисел. Это элементарная функция, которой владеет даже начинающий программист, добавляют эксперты.

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Таким образом, администратор сайта может самостоятельно поставить абсолютно любую цифру, которая потребуется Волкову и его команде.

Тем не менее сайт всё же даёт некоторую пищу для размышлений о количестве активных поклонников Навального в России, отмечают политологи: у него миллионы подписчиков на страницах в соцсетях, но при этом на новом интернет-ресурсе, призывающем «выступить против путинской власти», за первые дни самой громкой агитации зарегистрировалось менее 400 тыс. человек.