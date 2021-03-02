«Убытки составили 90%»: пострадавшие от незаконных митингов в Москве предприниматели готовят иск на 250 млн рублей

Коллективный иск о взыскании 250 млн рублей с организаторов несогласованных акций в Москве 23 и 31 января намерены подать столичные предприниматели. Об этом RT рассказали в общественной организации «Деловая Россия», представляющей интересы бизнесменов. Помимо предпринимателей, претензии к вышедшим на несанкционированные протесты могут предъявить и городские власти, как это уже было в Москве в 2019 году.

Прошло уже больше месяца с момента январских уличных протестов в Москве, а предприниматели, чьи офисы и магазины оказались на пути митингующих или попали в зону полицейского оцепления, до сих пор подсчитывают убытки. Екатерина Жарова, управляющий директор салона красоты Celebrity на Лубянке, отменила визиты всех клиентов, как только узнала об акции. Жарова рассказала, что администрация салона сама приняла решение о закрытии, но эта мера, по её мнению, была вынужденной.

«Управа скинула нам информацию, что будут перекрыты близлежащие улицы и метро, — пояснила она. — Поэтому попасть в наш салон было нереально. К нам не могли бы добраться ни сотрудники, ни клиенты. Переживать за них не хотелось».

Заведения на Мясницкой улице смогли открыться для посетителей 31 января только после шести часов вечера. Администрации кафе и ресторанов получили в тот день рекомендации от управы района не работать. Менеджер одной из сетевых кофеен рассказала RT, что несогласованная акция принесла заведению значительный финансовый ущерб.

«Убытки составили 90% от обычной дневной выручки в воскресный день. Улица была перекрыта, никого не пускали. Восполнить эти потери мы не можем, просто работаем дальше», — сообщила директор кофейни.

Несмотря на упущенный заработок, не все заведения готовы идти с исками в суд.

Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве

РИА Новости

© Илья Питалев

«Привычный доход упал в три раза по сравнению с другими выходными днями. Но иск не планируем подавать, всякое случается», — заявил RT управляющий одного из ресторанов на Мясницкой.

Несогласованные акции в Москве нарушили транспортную логистику, что вызвало неудобства у постояльцев столичных отелей. Об этом рассказал RT общественный уполномоченный по защите прав гостиничного бизнеса Игорь Лаврик.

«Материального убытка от данных мероприятий отели не понесли. Все гости, которые должны были заселиться или выехать, заселились и выехали, — говорит омбудсмен. — Но есть момент, который вызвал у гостей дискомфорт и негативное настроение. В места, где проходил митинг, не могли подъехать такси, и людям пришлось добираться с вещами до метро, ближайшие станции которого тоже не работали».

В защиту предпринимателей

В настоящее время сведения о пострадавших в результате митингов предпринимателях собирают для подачи коллективного иска в суд, сообщил RT член совета московской общественной организации «Деловая Россия» Георгий Житков.

© REUTERS/Maxim Shemetov

«Ни обычные москвичи, ни гости столицы не могли попасть в центр города. Бизнес недополучил миллионы рублей. У многих заведений выручка была равна нулю. Мы крайне возмущены этой ситуацией и хотим защитить права предпринимателей», — заявил собеседник RT.

За ущерб, нанесённый 23 января, планируется взыскать не менее 150 млн рублей с организаторов митинга, а за 31 января — 100 млн рублей, потому что масштаб акции был значительно меньше, пояснил Житков. Сейчас обе суммы уточняются, скорее всего, корректировка будет в сторону увеличения, добавил он.

Цена за выход

Согласно Конституции РФ (ст. 31), гражданам России гарантируется свобода митингов и шествий. Но при этом основной закон допускает ограничение прав и свобод граждан в целях защиты здоровья, прав и интересов других лиц, а также безопасности государства, напоминает адвокат правового центра «Человек и Закон» Максим Плешков.

«Именно на органах государственной власти и местного самоуправления лежит обязанность организовывать дежурство врачей и сотрудников коммунальных служб, — объясняет адвокат. — Полиция и Росгвардия обязаны не допустить массовых беспорядков, причинения вреда имуществу и здоровью граждан. Поэтому они вправе, в соответствии с законом, вводить пропускной режим, усиливать патрулирование и при необходимости оцепить местность».

Взаимодействие с правоохранительными органами осуществляется, исходя из полученной от организаторов массового мероприятия информации, уточнил собеседник RT.

Федеральный и московский бюджеты совокупно тратят на локализацию любого незаконного митинга в центре Москвы в среднем 170 млн рублей, рассказал RT доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве 31 января

РИА Новости

© Евгений Одиноков

«Задействование силовиков и вспомогательных служб происходит в усиленном режиме. Сумма дополнительных выплат составляет десятки миллионов рублей. Сюда входят затраты на бензин и электроэнергию. Во время митингов задействуется медицина катастроф, кинологическая служба, криминологические подразделения. Безопасность незаконного митинга в среднем стоит 170 млн рублей», — утверждает Карнаухов.

Ситуация с незаконными акциями 23 и 31 января усугублялась ещё и тем фактом, что в столице продолжал действовать особый эпидемиологический режим, введенный ранее из-за новых вспышек заболеваемости коронавирусом. Учитывая это, правоохранительные органы стали возбуждать против вышедших на протесты уголовные дела по ст. 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Среди фигурантов так называемого санитарного дела числятся сотрудники ФБК* Алексея Навального: Любовь Соболь, Олег Степанов и Кира Ярмыш, а также брат Навального Олег. Обвиняемые отправлены под домашний арест на два месяца.

Бремя расплаты

Уже сейчас понятно, что сумма исковых требований к организаторам незаконных акций со стороны предпринимателей значительно выше той, что была заявлена в аналогичной ситуации предприятиями торговли и услуг в 2019 году.

Тогда после несогласованных акций протеста перед выборами в Мосгордуму их издержки были оценены в 106,2 млн рублей, в то время как сейчас на начальном этапе эта сумма составляет уже 250 млн.

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Кроме того, в суды поступило несколько исков о возмещении материального вреда от городских служб.

В 2019 году общая сумма исковых требований города составила порядка 14 млн рублей. В частности, «Мосгортранс» оценил свои убытки в 1,2 млн рублей. ГБУ «Автомобильные дороги» потребовало возместить более 11 млн рублей, потраченных на выделение транспорта для перекрытия улиц и восстановление дорожной инфраструктуры. ГУП «Московский метрополитен» потребовал взыскать с организаторов митингов по 55 тыс. рублей с каждого.

Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьёв, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Какой окажется финальная цифра ущерба на этот раз, пока говорить преждевременно — столичные власти ещё не произвели полный подсчёт убытков.

Очевидно, что ответчиками по искам предпринимателей и городских служб и в этот раз станут организаторы несогласованных митингов. По их итогам было составлено около пяти тысяч административных протоколов. В том числе и за организацию несанкционированных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Именно по этой статье, в частности, к ответственности были привлечены сотрудники ФБК Георгий Албуров и Кира Ярмыш.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.