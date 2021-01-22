Суд Москвы оштрафовал Любовь Соболь за призывы на незаконную акцию

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Симоновский суд Москвы назначил юристу ФБК* Любови Соболь административный штраф в размере 250 тыс. рублей в связи с её призывами участвовать в несанкционированной акции 23 января.
Суд Москвы оштрафовал Любовь Соболь за призывы на незаконную акцию
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Суд назначил Соболь административный штраф в размере 250 тыс. рублей», — цитирует представителя пресс-службы суда РИА Новости.

Ранее Савёловский суд Москвы на девять суток арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за призывы участвовать в несанкционированной акции 23 января.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает недопустимым проведение несанкционированной акции 23 января в столице и подчеркнул, что полиция обеспечит соблюдение закона в столице.

22 января столичный главк МВД предупредил об ответственности за участие в незаконных митингах.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

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