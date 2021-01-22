Пресс-секретаря Навального арестовали за призывы к незаконной акции

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Савёловский суд Москвы на девять суток арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за призывы участвовать в несанкционированной акции 23 января, передаёт РИА Новости.
Пресс-секретаря Навального арестовали за призывы к незаконной акции
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Сообщается, что она признана виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий»).

Ранее столичный главк МВД предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях.

В Кремле назвали недопустимыми призывы к участию в несогласованных мероприятиях и тем более вовлечение в них молодых людей и детей. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, позиция здесь может быть только одна — в пользу безусловной необходимости соблюдения закона.

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