Пресс-секретаря Навального арестовали за призывы к незаконной акции
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сообщается, что она признана виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий»).
Ранее столичный главк МВД предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях.
В Кремле назвали недопустимыми призывы к участию в несогласованных мероприятиях и тем более вовлечение в них молодых людей и детей. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, позиция здесь может быть только одна — в пользу безусловной необходимости соблюдения закона.