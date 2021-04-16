Прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК экстремистской организацией
- РИА Новости
Как заявили в ведомстве, по поручению Генпрокуратуры проведена проверка некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального».
«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», — говорится в сообщении прокуратуры.
Там добавили, что фактическими целями их деятельности является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».
«Этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной», — добавили в ведомстве.
По результатам проверки московская прокуратура направила иск о признании экстремистскими этих организаций в связи с «фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».
В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал подмосковного бизнесмена, спонсора ФБК Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве на 30 млн рублей.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.