Прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК экстремистской организацией

Прокуратура Москвы направила в суд иск о признании ФБК* экстремистской организацией, это также касается организаций ФЗПГ и «Штабы Навального».

Как заявили в ведомстве, по поручению Генпрокуратуры проведена проверка некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального».

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там добавили, что фактическими целями их деятельности является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

«Этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной», — добавили в ведомстве.

По результатам проверки московская прокуратура направила иск о признании экстремистскими этих организаций в связи с «фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».

В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал подмосковного бизнесмена, спонсора ФБК Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве на 30 млн рублей.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.