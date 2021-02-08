Суд в Москве заочно арестовал спонсора ФБК по делу о мошенничестве
- РИА Новости
Сообщается, что суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на российской территории.
О возбуждении уголовного дела в отношении фактического руководителя фирм «Строй инжиниринг» и «ВИП Сервис» Хоменко ранее объявил СК.
По данным следствия, в период с 2017 по 2019 год компании заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять госконтрактов на капитальный ремонт, но бизнесмен обманул чиновников, преувеличив стоимость работ.
В СК также заявляли, что Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК.
По информации ведомства, мужчина скрывается на Украине.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.