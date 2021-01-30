СК объявил в розыск спонсора ФБК по обвинению в мошенничестве

Следственный комитет объявил в розыск спонсора Фонда борьбы с коррупцией*, фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко, обвиняемого в мошенничестве по трём эпизодам.

Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко по признакам трёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере»)», — заявила Петренко.

По информации СК, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридически лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов, касающихся выполнения работ по капитальному ремонту здания техникума.

«Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц Министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ», — заявили в СК.

В сообщении говорится, что соучастниками были похищены более 30 млн рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам.

Также в СК сообщили, что, по имеющимся данным, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК. По данным следствия, он скрывается на Украине.

«В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трёх эпизодов мошенничества, и он объявлен в розыск», — заявили в Следственном комитете.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.