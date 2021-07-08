Лавров заявил о возможных попытках Запада повлиять на внутреннюю политику России
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Можно предположить, что накануне грядущих выборов в Госдуму будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать какие-то протестные выступления, желательно насильственные, как Запад это любит делать», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
По мнению Лаврова, также может быть развёрнута кампания по непризнанию итогов выборов.
Голосование на выборах в Госдуму будет проходить на протяжении трёх дней — с 17 по 19 сентября.
В июне президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VII созыва подчеркнул, что выборы должны быть честными, прозрачными и в строгом соответствии с законодательством.