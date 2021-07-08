Лавров заявил о возможных попытках Запада повлиять на внутреннюю политику России

Страны Запада могут попытаться оказать влияние на ситуацию в России, провоцируя протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Можно предположить, что накануне грядущих выборов в Госдуму будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать какие-то протестные выступления, желательно насильственные, как Запад это любит делать», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Лаврова, также может быть развёрнута кампания по непризнанию итогов выборов.

Голосование на выборах в Госдуму будет проходить на протяжении трёх дней — с 17 по 19 сентября.

В июне президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VII созыва подчеркнул, что выборы должны быть честными, прозрачными и в строгом соответствии с законодательством.