Путин призвал провести выборы в Госдуму прозрачно и открыто

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VII созыва заявил, что выборы в Госдуму должны пройти честно, прозрачно и в строгом соответствии с законодательством.
Путин призвал провести выборы в Госдуму прозрачно и открыто
  • РИА Новости

«Наша общая задача (в том числе парламентских партий) — чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто. В строгом соответствии с законом», — отметил он.

Также глава государства считает, что естественная острая конкуренция на выборах должна выражаться в цивилизованной, предметной дискуссии «без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых, по сути, обещаний».

Он отметил, что очень надеется, что «этот этап в жизни страны прошёл и остался в 90-х годах».

Также президент выразил уверенность, что российские избиратели в ходе парламентских выборов поддержат те партии и кандидатов, «для которых служение Родине, Отечеству — это высшая ценность».

RT вёл трансляцию.

Ранее Путин предложил кандидатуры для включения в первую пятёрку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму.

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