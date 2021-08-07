Антонов опроверг обвинения США в попытках убедить американцев не вакцинироваться

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов опроверг обвинения США в адрес России в отношении призыва американцев не вакцинироваться от COVID-19.

По словам Антонова, подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью, а Москва всегда выступала за международное сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе с США.

«Что касается голословных обвинений против нас в попытках «подорвать» прививочные кампании в отдельных странах, то можем их объяснить лишь укоренившейся в американском обществе русофобией», — говорится в заявлении российского дипломата, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

В заключение он призвал американских репортёров предоставлять аудитории проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что в стране наблюдается «пандемия непривитых» от коронавируса людей. Он уточнил, что 165 млн американцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса, в то время как около 90 млн жителей страны не получили даже первого компонента вакцины.