Скончались 929 пациентов: в России обновлён суточный антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19

В России за прошедшие сутки зафиксировано 25 133 новых случая коронавируса. За прошедшие 24 часа полностью выздоровел 19 841 человек, число летальных исходов достигло 929 — это максимальное значение с начала пандемии. Вместе с тем Сергей Собянин сообщил, что в Москве в течение двух недель развернут масштабную систему экспресс-тестирования на COVID-19. Помимо этого, зарубежное исследование о факторах, влияющих на выживаемость пациентов с тяжёлой формой COVID-19, продемонстрировало, что наибольшую роль играет уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса.

В России зафиксирован максимальный показатель суточной смертности от COVID-19 — 929 человек. Предыдущий антирекорд составлял 895 летальных исходов.

За минувшие сутки в стране выявлено 25 133 новых случая коронавируса, 19 841 человек полностью выздоровел. Наибольшее количество эпизодов COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187) и Подмосковье (1410), а также в Самарской (638) и Нижегородской (611) областях.

За всё время наблюдений диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 7 662 560 человек, из них полностью выздоровели 6 778 900. Количество летальных исходов достигло 212 625.

В Роспотребнадзоре пояснили, что никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в России не вводилось. 4 октября главный санитарный врач РФ Анна Попова отмечала, что массовые мероприятия остановлены из-за COVID-19 по всей стране.

«Сегодня нет ни одного субъекта федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трёх тысяч человек, а мероприятия до 500 человек разрешены в 48 субъектах», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, за всё время в России выполнено свыше 194,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 443 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,3 млн человек.

Между тем накануне вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что Россия приближается к негативному рубежу в 30 тыс. заболевших за сутки, констатировав, что с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация в стране осложнилась. Она также сообщила, что первым компонентом вакцин привились 47,4 млн человек, полностью — 42,2 млн, 1,9 млн человек ревакцинировались или были вакцинированы после болезни.

«Но чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно ещё привить первично 35,9 млн человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более шести месяцев назад или вакцинированных более шести месяцев назад 7,6 млн человек», — пояснила она в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице уже стартовал эксперимент по экспресс-тестированию в МФЦ и торговых центрах, а в ближайшие две недели данная система выявления больных станет масштабной.

«Мы начали внедрять их (экспресс-тесты. — RT) в местах массового пребывания людей, в МФЦ, в торговых центрах. Через неделю — через две разовьём эту систему до масштабной», — отметил градоначальник.

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Учёные из Испании и Канады изучили роль факторов, влияющих на выживаемость пациентов с тяжёлой формой коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости. Как следует из проведённого исследования, главным показателем защищённости человека от угрозы смерти из-за COVID-19 является уровень специфических антител против спайкового белка COVID в крови. Специалисты надеются, что их результаты помогут определить оптимальные уровни антител, необходимые конкретному пациенту, находящемуся в критическом состоянии, для преодоления заболевания коронавирусом.

«Спутник V»

Проблемы с признанием российских вакцин от коронавирусной инфекции на Западе являются элементом конкуренции. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Это элемент конкуренции. Я считаю так. До тех пор, пока Pfizer не закроет определённую часть рынка, — это чистая экономика», — сказал Мантуров, комментируя отсутствие договорённостей о взаимном признании вакцин.

Он также ответил на вопрос о возможности производства в России вакцины американской биофармацевтической компании Pfizer.

«Как в Америке будут производить «Спутник», мы точно Pfizer сразу начнём», — пообещал министр.

В то же время Российский фонд прямых инвестиций предложил Европейскому союзу на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer в качестве третьего — бустерного — укола рассмотреть возможность использования российского препарата «Спутник Лайт».

«Поскольку ЕС начинает использовать бустеры из-за снижающейся эффективности Pfizer, ему следует рассмотреть в качестве бустерного укола однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, что в августе РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного укола для усиления эффекта от вакцинации. Это произошло на фоне данных исследования, свидетельствующего о снижении эффективности вакцин на основе мРНК против некоторых вариантов SARS-CoV-2.

Позднее американская компания сама обнародовала данные, демонстрирующие существенное падение эффективности своей вакцины с течением времени. Так, действенность препарата против штамма «дельта» снижается с 93 до 53% по прошествии четырёх и более месяцев после второй прививки. Для остальных мутаций SARS-CoV-2 эти показатели составляют 97 и 67%.