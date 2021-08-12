«Необходим гетерогенный бустер»: РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник Лайт» для усиления эффекта от вакцинации

Короткая ссылка
Наталия Сергиевская, Роман Шимаев
Американские учёные представили данные исследования, из которого следует, что мРНК-вакцина компании Pfizer хуже защищает от «дельта»-штамма коронавирусной инфекции. Показатель эффективности препарата против этой мутации составляет 42%. В этой связи РФПИ предложил Pfizer использовать отечественную однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы для улучшения иммунного ответа. Как пояснил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, «Спутник» формирует ответ на «очень большое количество антигенных вариантов».
«Необходим гетерогенный бустер»: РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник Лайт» для усиления эффекта от вакцинации
  • Reuters

В России за прошедшие сутки было выявлено 21 932 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2294), Санкт-Петербурге (1801) и Московской области (1143). За это время выздоровели 20 195 человек, скончались 808 пациентов — это самый высокий показатель для России за всё время пандемии.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 534 791, с начала пандемии в России выздоровели 5 828 972 пациента. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 168 049 человек. 

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 170,6 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

Россия занимает четвёртое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии зафиксировано свыше 204,8 млн случаев заболевания, больше всего в США (36,2 млн), Индии (32 млн) и Бразилии (20,2 млн).

От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 4,3 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (618,5 тыс.), Бразилии (565,7 тыс.) и Индии (429,7 тыс.).

Также по теме
Доставка «Спутника V» «Настоящий прорыв»: год со дня регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V»
Ровно год назад была зарегистрирована вакцина против коронавируса «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи. Она стала первой...

Как заметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, мировое сообщество всего через шесть месяцев после того, как прошло уровень в 100 млн, преодолело планку в 200 млн случаев COVID-19.

«При нынешней траектории (распространения вируса. — RT) мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев в начале будущего года», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао рассказала о ситуации с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». По её словам, по «Спутнику V» ВОЗ в настоящее время проводит юридические процедуры.

«По «Спутнику V» процесс (одобрения заявки. — RT) продолжается, мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Дату завершения оценки мы пока сказать не можем», — цитирует её ТАСС.

В июле глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в сентябре или октябре.

Предложение РФПИ к Pfizer

 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил фармацевтической компании Pfizer использовать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьего — бустерного — укола. Это связано с данными исследования, свидетельствующего о снижении эффективности вакцин на основе мРНК против некоторых вариантов SARS-CoV-2.

«Рост числа заболеваний штаммом «дельта» в США и Израиле показывает, что мРНК вакцинам необходим гетерогенный бустер, чтобы усилить и продлить иммунный ответ. «Спутник V» является пионером такого подхода, комбинированных исследований, и показывает 83,1% эффективности против «дельты», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте отечественной вакцины.

Ранее на портале препринтов MedRxiv были опубликованы результаты исследования, проведённого американские учёными, относительно эффективности вакцин компаний Moderna и Pfizer в период с января по июль 2021 года, в течение которого широкое распространение в США имели штаммы коронавирусной инфекции «альфа» и «дельта».

Отмечается, что оба препарата, Moderna и Pfizer, демонстрировали высокую эффективность (86% и 76% соответственно). Однако в июле на фоне более высокого уровня распространения «дельта»-штамма эффективность этих вакцин снизилась — до 76 и 42% соответственно.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США от 4 августа, в последние две недели июля на штамм «дельта» пришлось 94,4% новых случаев заболевания COVID-19. 

Также на russian.rt.com «Нет предпосылок для широкого распространения»: в РФ не выявлены случаи заболевания «йота»-штаммом COVID-19

Накануне в РФПИ сообщили, что эпидемиологическая эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «дельта» составила 83,1%, также препарат смог предотвратить госпитализацию инфицированных в 94,37% случаев.

Наряду с этим директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «Радио 1» объяснил, почему «Спутник V» более эффективен в борьбе с новыми мутациями SARS-CoV-2, чем мРНК-вакцины.

«Спутник» хорош тем, что формирует ответ на S-белок коронавируса в нескольких конформационных состояниях, в отличие от мРНК-вакцин, где существует только одна конформация. Конечно, мРНК-вакцины дают мощный иммунный ответ, но на очень ограниченное количество антигенных вариантов. А «Спутник V» даёт равномерный ответ на очень большое количество антигенных вариантов, в этом и одно из основных его преимуществ», — указал он.

В июле были объявлены предварительные итоги испытаний комбинации компонентов вакцин «Спутник V» и AstraZeneca. Были вакцинированы 50 добровольцев, каких-либо «серьёзных нежелательных явлений» у них не выявлено, сообщил фонд. 4 августа стало известно, что «Спутник Лайт» в ходе исследований в Аргентине демонстрирует высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить