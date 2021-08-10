Минимум с 30 июня: в России за сутки выявили 21 378 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России подтверждено 21 378 новых случаев заболевания коронавирусом — впервые с 30 июня этот показатель не превысил 22 тыс. С начала пандемии в стране диагноз был подтверждён у 6 491 288 человек, 5 788 710 из них выздоровели, 166 442 скончались от осложнений. В Санкт-Петербурге открыли крупнейший в городе пункт вакцинации от коронавируса. А в Минобрнауки сообщили, что в ближайшее время организуют дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками относительно рекомендаций по вакцинации студентов.

В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 21 378 человек — впервые с 30 июня этот показатель не превысил 22 тыс. С начала пандемии в стране зафиксировано 6 491 288 случаев инфекции, из них более 536 тыс. остаются активными.

За всё время 5 788 710 человек выздоровели (18 729 — за последние сутки). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за минувшие сутки умерли 792 пациента, а общее число летальных исходов достигло 166 442.

Среди регионов по числу новых подтверждённых случаев лидируют Санкт-Петербург (1811), Москва (1639), Московская (1309), Нижегородская (537) и Свердловская (518) области.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране выполнено свыше 169,7 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 304 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,25 млн человек.

Накануне в Санкт-Петербурге в торговом центре «Галерея» у Московского вокзала заработал крупнейший в городе прививочный пункт. Об этом в эфире «Радио России» сообщил губернатор Александр Беглов.

«Мы расширяем сеть прививочных пунктов: самый большой в городе открыли в торговом комплексе «Галерея». Сегодня он начал работать в штатном режиме. Этот прививочный пункт рассчитан на приём тысячи человек в день. Призываю всех, кто этого ещё не сделал, пройти вакцинацию», — цитирует его ТАСС.

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В пресс-центре Республики Саха (Якутия) в столице сообщили, что 47% взрослого населения региона (279 190 человек) получили первую прививку против COVID-19, а полностью процедуру вакцинации прошли более 242 тыс. человек (38,4%).

В свою очередь, в Ингушетии первый этап вакцинации прошли 54,4% взрослого населения (116,6 тыс. человек). Об этом сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева.

В Новгородской области первую прививку получили более 130 тыс. человек. Губернатор Андрей Никитин отметил, что эпидситуация в регионе остаётся тяжелой. Он также поручил отладить систему реабилитации переболевших COVID-19.

«Мы видим, что последствия заболевания достаточно тяжёлые, особенно для людей старшего возраста. Нужно делать всё возможное, чтобы пациенты, если им это необходимо, могли пройти качественный курс реабилитации», — сказал он.

К снижению ковидного коечного фонда приступили власти Иркутской области. Как подчеркнул министр здравоохранения региона Яков Сандаков, решение принято в связи с постепенным падением уровня заболеваемости коронавирусом.

«Цифры, которые есть на сегодня, уже далеки от пиковых значений. На сегодня на госпитальном этапе находятся 4200 человек, 18 тыс. находятся на амбулаторном лечении. Пиковые показатели достигали 30 тыс. одновременно на амбулаторном этапе. Мы сократили количество коек только за эту неделю на 1,3 тыс. Мы сегодня находимся на показателе 5244 койки. При этом у нас 19% — свободный коечный фонд», — приводит его слова ТАСС.

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Министерство науки и высшего образования России сообщило, что организует дополнительные обсуждения по поводу подготовленных рекомендаций касательно вакцинации студентов.

«В связи с тем, что отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку и вызвали различные истолкования в СМИ, в ближайшее время Минобрнауки России организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками — студентами, преподавателями, ректорами и экспертным сообществом, в том числе представителями партии «Единая Россия», поднявшими этот вопрос. По результатам обсуждений будут даны исчерпывающие разъяснения», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что его ведомство выступает против принудительного вакцинирования студентов.

«Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки», — подчеркнул он.

9 августа стало известно, что Министерство науки и высшего образования утвердило рекомендации к началу нового учебного года. Подведомственным организациям рекомендовалось раздельно проводить экзамены для привившихся и не привившихся от COVID-19 студентов. Вдобавок указывалось, что учебным заведениям целесообразно перевести на дистанционное обучение не привитых от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации студентов.

Напомним, что в России в рамках прививочной кампании вакцинироваться можно четырьмя препаратами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Согласно последним обнародованным данным, в РФ первым компонентом вакцинировались более 39 млн человек, двумя компонентами — свыше 30 млн человек.