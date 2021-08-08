Более 169 млн тестов с начала пандемии: в России за сутки выявлено 22 866 новых случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России выявлено 22 866 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выполнено более 196 млн тестов на COVID-19, в общей сложности зафиксировано 6 447 750 случаев инфекции. В Минздраве заявили, что третья волна коронавируса агрессивнее предыдущих, поскольку штамм меняется и быстрее распространяется среди населения. Между тем эксперты призывают россиян активнее вакцинироваться на фоне приближающегося начала учебного года.

В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 22 866 человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 6 447 750 случаев инфекции.

За это время 5 755 507 человек выздоровели (15 669 — за последние сутки). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за минувшие сутки умерли 787 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 164 881.

Среди регионов по числу новых случаев лидируют Москва (2761), Санкт-Петербург (1907), Московская (1527), Нижегородская (543) и Свердловская (514) области.

Столичный оперштаб сообщает, что за сутки госпитализированы 757 человек, скончались 63 пациента. На ИВЛ в московских больницах находятся 373 человека.

Кроме того, Москва возглавила список регионов с наименьшим темпом прироста числа новых случаев коронавируса за сутки (0,18%). В этот перечень также вошли Татарстан (0,21%), Орловская и Смоленская области, а также Карачаево-Черкесская Республика (0,24%).

По данным Роспотребнадзора, за всё время пандемии в стране выполнено свыше 169 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 512 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 257 272 человека.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, нынешняя волна COVID-19 агрессивнее предыдущих.

«Третья волна — она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», — цитирует ТАСС Мурашко.

В ходе рабочего визита в Астраханскую область министр отметил, что в регионе вакцинировано более 27% взрослого населения области. При этом он призвал сохранить темпы вакцинации и обеспечить максимальные показатели среди пенсионеров.

«Но этих темпов нам не будет достаточно, чтобы остановить COVID-19. Особенно я хочу подчеркнуть, лица старше 60 лет должны быть защищены практически все», — сказал министр. Он напомнил, что следует проходить полный курс вакцинации двухкомпонентными препаратами.

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«По прошествии, в зависимости от типа вакцины, к концу второй или третьей недели формируется продуктивный иммунитет, который позволяет защитить от тяжёлых заболеваний и сохранить жизнь», — подчеркнул он.

Он также упомянул, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» преимущественно применяется среди ранее вакцинированных пациентов для поднятия уровня антител и увеличения защитных сил организма.

При этом эксперты призывают россиян ускорить вакцинацию на фоне приближающегося начала учебного года. Об этом, в частности, высказался врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

«Скоро конец каникул, опять все приедут, привезут новые штаммы. Препятствия, чтобы дети могли друг друга заражать, нет: тесное общение в коллективе, дети, как правило, маски не носят», — приводит его слова ТАСС.

Мутации коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович полагает, что, чем больше передача вируса, тем больше возможностей для его мутаций.

«Это не происходит периодически — мутации происходят при каждой передаче и «транскрипции» вирусной РНК. ВОЗ отслеживает варианты, которые появляются, и некоторые из них являются вариантами, вызывающими озабоченность («альфа», «бета», «гамма» и «дельта»). И эта классификация регулярно обновляется на основе мониторинга вариантов, представляющих интерес», — приводит слова Вуйнович «Российская газета».

Она добавила, что в настоящее время «лямбда» является одним из представляющих интерес вариантов, который отслеживается. Кроме того, представитель ВОЗ рассказала, что организация отслеживает, «выталкивает» ли «лямбда» «дельта»-вариант. По словам Вуйнович, пока этого не происходит, но при этом «дельта» практически вытеснил «альфа»-вариант.

В этой связи она отметила важность вакцинации и её способность защитить человека от агрессивности мутирующего вируса.

«Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии. Различные производители вакцин опубликовали данные, относящиеся к их конкретным вакцинам, особенно в отношении варианта «дельта», и мы предлагаем изучить их», — заключила представитель ВОЗ.