В Астраханской области снимут часть связанных с COVID-19 ограничений

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

В сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства, отмечается, что Бабушкин заявил, что введённые с 26 июля ограничительные меры дали результат и в настоящее время можно говорить об их постепенном снятии.

«Определённый эффект от введения ограничений есть. На протяжении десяти дней регион находится на одном уровне по выявляемости количества заболевших COVID-19. Количество выписываемых из больниц пациентов превысило число госпитализированных. Освобождается коечный фонд. Процентная доля вакцинированного взрослого населения составила 60,1%, или 27% от общего числа жителей Астраханской области. Всё это даёт основания для снятия ряда ограничений. Такие меры поддерживает главный санитарный врач региона Людмила Носкова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «уже со следующей недели разрешено работать магазинам непродовольственных товаров при условии одновременного нахождения в торговом зале одного человека на 4 кв. м в санитарной маске».

«Откроются залы кафе и ресторанов. При этом посетители, желающие побыть внутри помещения, должны предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста, действительного 72 часа, или QR-код о полной вакцинации, либо подтверждение, что человек перенёс коронавирусную инфекцию в течение последнего полугодия. За столиком в кафе могут одновременно находиться до четырёх человек, а сами столы должны стоять в полутора метрах друг от друга. Сохраняется ограничение часов работы заведений общественного питания — с 23:00 до 06:00. Возобновляется работа библиотек, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров и театров, цирков и других культурно-досуговых и спортивных мероприятий. Условие для их посещения аналогичное посещению закрытых помещений кафе и ресторанов: наличие действительного ПЦР-теста, QR-код о вакцинации или подтверждённые сведения о перенесённой коронавирусной инфекции. По QR-коду также продолжат принимать постояльцев гостиницы и туристические базы», — рассказали в региональном правительстве.

Там добавили, что «вместе с тем сохраняется ограничение на количество гостей, присутствующих на торжественном бракосочетании (до десяти человек), приостановлена торжественная регистрация рождения ребёнка, работа игровых развлекательных комнат для детей в закрытых помещениях».

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