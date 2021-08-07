Поздняков: ни один российский спортсмен не заболел COVID-19 на ОИ в Токио
- © РИА Новости / Владимир Песня
«Ни один российский спортсмен не заразился коронавирусом на Олимпийских играх в Токио. Хочу поздравить российскую делегацию с тем, что мы выполнили главную задачу — позволили российским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх», — заявил Поздняков на пресс-конференции.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятую строчку в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
Ранее Поздняков заявил, что сборная России реализовала потенциал на ОИ в Токио.