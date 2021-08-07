Поздняков: сборная России реализовала потенциал на ОИ в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что сборная России полностью реализовала свой потенциал на летних Олимпийских играх в Токио.

«Вне зависимости от того, сколько медалей будет выиграно в итоге, я считаю, что летние Олимпийские игры в Токио прошли для сборной России очень успешно. Планы и прогнозы, которые мы строили, полностью подтвердились в ряде видов спорта», — заявил Поздняков на пресс-конференции.

По его словам, в ОКР не ожидали, что будет столько медалей в ряде видов спорта.

«Сборная России реализовала потенциал на Олимпийских играх в Токио», — сказал он.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятую строчку в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Ранее сообщалось, что в 15-й день ОИ в Токио будет разыграно 34 комплекта медалей.