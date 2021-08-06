В 15-й день Олимпиады в Токио будет разыграно 34 комплекта медалей
Обладатели олимпийских медалей будут определены в 19 видах спорта (время начала соревнований московское).
Баскетбол:
05:30. Мужчины. Матч за третье место.
10:00. Женщины. Матч за третье место.
14:00. Мужчины. Финал.
Бейсбол:
06:00. Мужчины. Матч за третье место.
13:00. Мужчины. Финал.
Бокс:
08:00. 52 кг, мужчины. Финал.
08:15. 52 кг, женщины. Финал.
08:45. 75 кг, мужчины. Финал.
09:15. 69 кг, женщины. Финал.
Велоспорт:
10:55. Трек, медисон, мужчины. Финал.
Вольная борьба:
После 12:45. 65 кг, мужчины. Поединок за третье место.
После 12:45. 65 кг, мужчины. Финал.
После 12:45. 97 кг, мужчины. Поединок за третье место.
После 12:45. 97 кг, мужчины. Финал.
После 12:45. 50 кг, женщины. Поединок за третье место.
После 12:45. 50 кг, женщины. Финал.
Водное поло:
07:40. Женщины. Матч за третье место. За медаль поборется сборная России.
10:30. Женщины. Финал.
Волейбол:
07:30. Мужчины. Матч за третье место.
15:15. Мужчины. Финал. За золото Олимпиады сразится сборная России.
Гандбол:
11:00. Мужчины. Матч за третье место.
15:00. Мужчины. Финал.
Художественная гимнастика:
09:20. Многоборье, личное первенство, женщины. Финал. Российские участницы: Арина Аверина, Дина Аверина.
Гольф:
00:30. Индивидуальное первенство, женщины.
Гребля на байдарках и каноэ:
05:37. Каноэ-одиночки, 1000 м, мужчины. Финал.
05:53. Каноэ-двойки, 500 м, женщины. Финал. Участие принимает сборная России.
06:19. Байдарки-четвёрки, 500 м, женщины. Финал.
06:37. Байдарки-четвёрки, 500 м, мужчины. Финал. Участие примет российская четвёрка.
Карате:
13:20. 61 кг, женщины. Полуфиналы.
13:37. 75 кг, мужчины. Полуфиналы.
13:55. 61 кг, женщины. Финал.
14:05. 75 кг, мужчины. Финал.
Конный спорт:
13:00. Конкур, командное первенство. Финал.
Лёгкая атлетика:
00:00. Марафон, женщины. Финал.
13:35. Прыжки в высоту, женщины. Финал. Выступит россиянка Мария Ласицкене.
13:45. 10 000 м, женщины. Финал.
14:00. Метание копья, мужчины. Финал.
14:40. 1500 м, мужчины. Финал.
15:30. Эстафета 4 × 400 м, женщины. Финал.
15:50. Эстафета 4 × 400 м, мужчины. Финал.
Пляжный волейбол:
04:00. Мужчины. Матч за третье место.
05:30. Мужчины. Финал. За золото поборется российский дуэт Вячеслав Красильников — Олег Стояновский.
Прыжки в воду:
09:00. Вышка 10 м, мужчины. Финал. Российские участники: Виктор Минибаев, Александр Бондарь.
Синхронное плавание:
13:30. Команды, женщины. Финал. За награды поборется сборная России.
Современное пятиборье:
13:30. Индивидуальное первенство, стрельба + бег, мужчины. Финал. Российский участник: Александр Лифанов.
Футбол:
14:30. Мужчины. Финал.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.