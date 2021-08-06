В 15-й день Олимпиады в Токио будет разыграно 34 комплекта медалей

В 15-й соревновательный день на Олимпийских играх будет разыграно 34 комплекта наград.

Обладатели олимпийских медалей будут определены в 19 видах спорта (время начала соревнований московское). Баскетбол: 05:30. Мужчины. Матч за третье место. 10:00. Женщины. Матч за третье место. 14:00. Мужчины. Финал. Бейсбол: 06:00. Мужчины. Матч за третье место. 13:00. Мужчины. Финал. Бокс: 08:00. 52 кг, мужчины. Финал. 08:15. 52 кг, женщины. Финал. 08:45. 75 кг, мужчины. Финал. 09:15. 69 кг, женщины. Финал. Велоспорт: 10:55. Трек, медисон, мужчины. Финал. Вольная борьба: После 12:45. 65 кг, мужчины. Поединок за третье место. После 12:45. 65 кг, мужчины. Финал. После 12:45. 97 кг, мужчины. Поединок за третье место. После 12:45. 97 кг, мужчины. Финал. После 12:45. 50 кг, женщины. Поединок за третье место. После 12:45. 50 кг, женщины. Финал. Водное поло: 07:40. Женщины. Матч за третье место. За медаль поборется сборная России. 10:30. Женщины. Финал. Волейбол: 07:30. Мужчины. Матч за третье место. 15:15. Мужчины. Финал. За золото Олимпиады сразится сборная России. Гандбол: 11:00. Мужчины. Матч за третье место. 15:00. Мужчины. Финал. Художественная гимнастика: 09:20. Многоборье, личное первенство, женщины. Финал. Российские участницы: Арина Аверина, Дина Аверина. Гольф: 00:30. Индивидуальное первенство, женщины. Гребля на байдарках и каноэ: 05:37. Каноэ-одиночки, 1000 м, мужчины. Финал. 05:53. Каноэ-двойки, 500 м, женщины. Финал. Участие принимает сборная России. 06:19. Байдарки-четвёрки, 500 м, женщины. Финал. 06:37. Байдарки-четвёрки, 500 м, мужчины. Финал. Участие примет российская четвёрка. Карате: 13:20. 61 кг, женщины. Полуфиналы. 13:37. 75 кг, мужчины. Полуфиналы. 13:55. 61 кг, женщины. Финал. 14:05. 75 кг, мужчины. Финал. Конный спорт: 13:00. Конкур, командное первенство. Финал. Лёгкая атлетика: 00:00. Марафон, женщины. Финал. 13:35. Прыжки в высоту, женщины. Финал. Выступит россиянка Мария Ласицкене. 13:45. 10 000 м, женщины. Финал. 14:00. Метание копья, мужчины. Финал. 14:40. 1500 м, мужчины. Финал. 15:30. Эстафета 4 × 400 м, женщины. Финал. 15:50. Эстафета 4 × 400 м, мужчины. Финал. Пляжный волейбол: 04:00. Мужчины. Матч за третье место. 05:30. Мужчины. Финал. За золото поборется российский дуэт Вячеслав Красильников — Олег Стояновский. Прыжки в воду: 09:00. Вышка 10 м, мужчины. Финал. Российские участники: Виктор Минибаев, Александр Бондарь. Синхронное плавание: 13:30. Команды, женщины. Финал. За награды поборется сборная России. Современное пятиборье: 13:30. Индивидуальное первенство, стрельба + бег, мужчины. Финал. Российский участник: Александр Лифанов. Футбол: 14:30. Мужчины. Финал. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.