В 15-й день Олимпиады в Токио будет разыграно 34 комплекта медалей

Короткая ссылка
В 15-й соревновательный день на Олимпийских играх будет разыграно 34 комплекта наград.

Обладатели олимпийских медалей будут определены в 19 видах спорта (время начала соревнований московское).

Баскетбол:

05:30. Мужчины. Матч за третье место.

10:00. Женщины. Матч за третье место.

14:00. Мужчины. Финал.

Бейсбол:

06:00. Мужчины. Матч за третье место.

13:00. Мужчины. Финал.

Бокс:

08:00. 52 кг, мужчины. Финал.

08:15. 52 кг, женщины. Финал.

08:45. 75 кг, мужчины. Финал.

09:15. 69 кг, женщины. Финал.

Велоспорт:

10:55. Трек, медисон, мужчины. Финал.

Вольная борьба:

После 12:45. 65 кг, мужчины. Поединок за третье место.

После 12:45. 65 кг, мужчины. Финал.

После 12:45. 97 кг, мужчины. Поединок за третье место.

После 12:45. 97 кг, мужчины. Финал.

После 12:45. 50 кг, женщины. Поединок за третье место.

После 12:45. 50 кг, женщины. Финал.

Водное поло:

07:40. Женщины. Матч за третье место. За медаль поборется сборная России.

10:30. Женщины. Финал.

Волейбол:

07:30. Мужчины. Матч за третье место.

15:15. Мужчины. Финал. За золото Олимпиады сразится сборная России.

Гандбол:

11:00. Мужчины. Матч за третье место.

15:00. Мужчины. Финал.

Художественная гимнастика:

09:20. Многоборье, личное первенство, женщины. Финал. Российские участницы: Арина Аверина, Дина Аверина.

Гольф:

00:30. Индивидуальное первенство, женщины.

Гребля на байдарках и каноэ:

05:37. Каноэ-одиночки, 1000 м, мужчины. Финал.

05:53. Каноэ-двойки, 500 м, женщины. Финал. Участие принимает сборная России.

06:19. Байдарки-четвёрки, 500 м, женщины. Финал.

06:37. Байдарки-четвёрки, 500 м, мужчины. Финал. Участие примет российская четвёрка.

Карате:

13:20. 61 кг, женщины. Полуфиналы.

13:37. 75 кг, мужчины. Полуфиналы.

13:55. 61 кг, женщины. Финал.

14:05. 75 кг, мужчины. Финал.

Конный спорт:

13:00. Конкур, командное первенство. Финал.

Лёгкая атлетика:

00:00. Марафон, женщины. Финал.

13:35. Прыжки в высоту, женщины. Финал. Выступит россиянка Мария Ласицкене.

13:45. 10 000 м, женщины. Финал.

14:00. Метание копья, мужчины. Финал.

14:40. 1500 м, мужчины. Финал.

15:30. Эстафета 4 × 400 м, женщины. Финал.

15:50. Эстафета 4 × 400 м, мужчины. Финал.

Пляжный волейбол:

04:00. Мужчины. Матч за третье место.

05:30. Мужчины. Финал. За золото поборется российский дуэт Вячеслав Красильников — Олег Стояновский.

Прыжки в воду:

09:00. Вышка 10 м, мужчины. Финал. Российские участники: Виктор Минибаев, Александр Бондарь.

Синхронное плавание:

13:30. Команды, женщины. Финал. За награды поборется сборная России.

Современное пятиборье:

13:30. Индивидуальное первенство, стрельба + бег, мужчины. Финал. Российский участник: Александр Лифанов.

Футбол:

14:30. Мужчины. Финал.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить