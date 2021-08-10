«Сертификаты спрашивают не везде»: как Краснодарский край принимает туристов после введения ограничений

Можно ли в разгар туристического сезона в Сочи рассчитывать на бесплатное спасение утопающих? Насколько закрыт доступ на «элитные» пляжи со стоимостью посещения в 5-10 тысяч рублей? Какие из мифов о курортном Сочи правдивы: «советский сервис» или «пафос и гламур»? Специальный корреспондент RT Екатерина Винокурова, отправившись в командировку в Сочи, воспользовалась возможностью и оценила туристическую инфраструктуру, от VIP до муниципальной.

Два часа полёта в Сочи можно смотреть кино, играть в игры: туристов везёт большой аэробус, который обычно использовался для трансконтинентальных перелётов. Границы закрыты, турпоток огромен: сочинский аэропорт еле успевает принимать и отправлять туристов в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Казань, Екатеринбург… Судя по толпам людей, никакой «смерти сочинского туризма» из-за обязательного для отелей Краснодарского края предъявления сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР с обязательством сделать прививку прямо в Сочи, в одном из мобильных пунктов вакцинации, не смущает.

Оговорюсь сразу: я пробыла в Сочи всего полтора дня по работе, и оценивала пляжи и сервис в свободное время и, конечно, посмотрела только самое основное и в центре, про что сама прочитала в соцсетях. В Сочи я была во второй раз в жизни, в первый раз была не в сезон и тоже по работе. Мои наблюдения относятся только к самой курортной зоне, к Центральному району и его пляжам.

С 1 августа в Краснодарском крае были введены дополнительные ограничения в связи с коронавирусом: запрещена работа заведений общепита после полуночи, а заселиться в гостиницу можно, только предъявив сертификат переболевшего, сертификат о вакцинации или же отрицательный ПЦР-тест с обязательством привиться в течение 3 дней прямо на курорте.

Для этой цели в Сочи прямо рядом с пляжами — например, напротив Морского вокзала — работают мобильные прививочные пункты в виде полевых палаток. Впрочем, эту идею критикуют и местные, и туристы: люди могут пойти прививаться, не выполнив требование об отсутствии в крови алкоголя и не соблюсти требование об отказе от алкоголя на три дня.

Местные говорят, что, пока продажи туров в 4-х и 5-звёздочные отели падают. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, объём продаж туров на август упал больше, чем в пять раз. В свою очередь в Российском союзе туриндустрии фиксируют падение примерно на 10%, бюджетные гостиницы при этом продолжают заполняться.

А вот цены в частном секторе взлетели вверх, тем более, что год назад появился новый тип проживающих в Сочи: это сбежавшие от локдауна москвичи на удалённой работе, часть из которых решила в Москву не возвращаться.

Из двух гостиниц, где я жила, сертификат о вакцинации у меня спросили только в одной. Всё происходит быстро: я просто скидываю скриншот сертификата администратору отеля в мессенджер и сразу получаю ключ.

Летом соцсети заполонили фотографии из Сочи, которые условно можно разделить на две категории. Первая — это сочинские ценники из ресторанов, с пляжей, с рынков. Отдельный скандал вышел с ценником на «платное спасение» с «VIP-пляжа гостиницы «Жемчужина». В итоге пляж рапортовал, что ценник появился случайным образом, причастные уволены.

Вторая — это фотографии «опустевших пляжей» Большого Сочи и окрестностей из-за новых антикоронавирусных ограничений.

Начнем со второго. Действительно, в большинстве гостиниц требуют сертификат, а очередей у мобильных пунктов вакцинации я не видела. Частный сектор сертификатов не требует, поэтому снять квартиру у местных можно даже при отсутствии прививки или ПЦР-теста. Более их нигде не проверяют.

Пляжи и правда заполнены не полностью, но толп людей на улицах и в море хватает. Впрочем, есть гипотеза, что часть пляжей стоит полупустыми не только из-за новых ограничений, но и из-за цен.

Судя по отзывам, одним из самых пафосных и дорогих платных сочинских пляжей является Del Mar в Центральном районе.

Сочи, пляж Del Mar

RT

Аренда шезлонга на первой линии стоит 2000 рублей, оплата возможна, как и на остальных пляжах, по карте. Можно взять шезлонг не на первой линии за 2500 рублей, а можно — «дизайнерскую ракушку» ещё дальше от моря, за 5 — 10 тысяч рублей (зависит от размеров «ракушки»). «Ракушка» — это по сути круглый диван с навесом, удобно на большую компанию солидных людей.

В стоимость базовой аренды за 1500 — 2000 рублей входит шезлонг, матрас, полотенца, зонт, доступ в душевые, раздевалки, а также возможность, не вставая с лежака, заказывать еду и напитки прямо к месту отдыха.

Меня называют «сударыня» (кстати, это обращение, практически не встречающееся в других регионах, я в Сочи услышу неоднократно), провожают к «элитному» лежаку, где меня уже ждут белоснежные полотенца. Вытягиваюсь на первой линии, и понимаю: моя линия — совсем не первая.

По закону Российской Федерации береговая полоса в 20 метров от моря — общедоступна. И, пока солидные господа платят за VIP-шезлонги, обычные отдыхающие расположились с меньшим комфортом, но ближе к морю, на своих полотенцах, со своей едой и напитками. Ну а в самом море уже непонятно, кто тут — «элитный отдыхающий», а кто — «обычный».

Сочи, пляж Ривьера

RT

Муниципальные пляжи в Сочи расположены бок о бок с «частными» (которые, как уже было сказано, вовсе не закрытые и частные). Тут тоже можно взять в аренду шезлонг, полотенца, зонт. Кафе — тут же на пляже, просто придётся до него идти метров десять самостоятельно, а платить (карты опять же, принимают), надо на стойке у входа. Аренда шезлонга с матрасом и зонтом обходится мне в 700 рублей «за полный комплект», ещё можно за 700 рублей приобрести в пользование полотенце. И — снова: за шезлонгами, но ближе к морю, совершенно бесплатно можно расположиться на своём полотенце со своими вещами.

В итоге «бесплатные» части пляжа заполнены так, что яблоку некуда упасть: к морю приходится пробираться аккуратно не только, чтобы не наступить на гальку, но и чтобы не наступить на отдыхающего.

А вот шезлонги с зонтами и полотенцами стоят и правда полупустые: занята только первая линия, а в пафосных «ракушках» сидит буквально несколько компаний.

Местные парни и девушки кучкуются на волнорезах, с которых есть спуск прямо в море. Так даже удобнее: в Сочи все пляжи — это галька, которая с непривычки больно впивается в ноги, и самый лучший вариант — это заранее купить себе обувь, в которой можно даже купаться, которая предназначена для хождения по кораллам, иначе заход и выход из моря превращаются в болезненное приключение. На муниципальном пляже «Ривьера» в зоне с шезлонгами насыпан темный песок, но спуск к морю — это снова галька.

Кстати, муниципальные пляжи, где прибрежная полоса без шезлонгов побольше, заполнены почти полностью.

Подписчики пишут мне, что спасатели гоняют людей с волнорезов, но я такого просто не обнаруживаю. Спасатели совершенно бесплатно напоминают людям, что нельзя заплывать за буйки и требуют не подплывать к катерам.

Иду по набережной и не вижу особой разницы между чередующимися «частными» (точнее, арендованными частниками) и «муниципальными» пляжами: пафос тут проявляется разве что в «элитных» цветах полотенец и зонтов — например, один из пляжей украшают эмблемы знаменитого водочного бренда. Кстати, этот пляж стоит почти пустой.

Наконец, добираюсь до «скандального VIP-пляжа» отеля «Жемчужина». Уже вечереет, до закрытия пляжа (8 вечера) остается час, и я попадаю в «VIP-зону с платным спасением» бесплатно, опасливо сажусь на шезлонг, но никто меня оттуда не гонит.

Сайт отеля говорит, что само посещение пляжа — бесплатное только «для гостей отеля», а для обычных людей это — 700 рублей в день. На самом деле — как и в остальных случаях, за проход к кромке воды со своими вещами, никто слова не скажет, так как не имеет права сказать. Единственная хитрость пляжа «Жемчужина» — это резкий спуск к морю от зоны шезлонгов. Вероятно, это делается специально, чтобы уменьшить количество «бесплатных» туристов.

Сочи, пляж гостиницы "Жемчужина"

RT

Ценника на «платное спасение» на пляже «Жемчужины» теперь нет, а пафос и цены относятся, как оказалось, не к пляжу, а к зоне у большого бассейна: для взрослых вход стоит 1500 рублей в будни и 2000 в выходные дни. За зонт и два шезлонга с матрасами (за них идёт отдельная наценка) просят 3500 рублей в день. В море, как уже говорилось, бесплатные туристы с первой линии и элитные отдыхающие из VIP-шезлонгов с матрасами и столиками, перемешиваются. Опять же: заполнена, в основном, первая линия, но народу хватает. А вот по набережным ходят толпы.

Что касается фастфуда, то, кроме привычных по всей Росси ларьков с шаурмой, бургерами (вот их, кстати, в Сочи мало), хот-догами, в Сочи на каждом шагу попадаётся свой вид перекуса: «Мидийные». Кастрюлька с мидиями (соусы: сырный, том-ям, томатный — на выбор) стоит около 500 рублей, можно к ней взять ещё картофель фри или багет.

В кафе и ресторанах на набережной опять же, даже по вечерам нет полной посадки — зато на закате на набережной негде присесть, а запах мидий даже забивает солоноватый запах моря. В ресторанах за те же 500 рублей подадут кастрюльку с мидиями чуть меньшего объёма, зато предложат бесплатный багет.

Отдыхающие выглядят очень по-разному. Есть дамы, которые в жару мучаются на каблуках и при полном макияже с непременной красной помадой, другие предпочитают светлую гамму и свободную одежду. В соцсетях мне попадались негодующие высказывания жителей Сочи про «отдыхающих, которые в трусах идут в ресторан», но именно мне такие не встретились: уходя с пляжа, люди надевают футболки и шорты.

Что касается ресторанов, то в большинстве из них цены — московские, причём не низкие, но бывают и скидки. Так, в одном ресторане я обнаруживаю специальную цену на черноморские устрицы «во время заката», за 159 рублей штука. Горячее блюдо в ресторане будет стоить, в среднем, от 400 до 1000 рублей (если не искать скидки). Эта ситуация вызывает и недовольство местных: в отличие от отдыхающих, они тут живут каждый день, но по ценам для отпускников.

В целом, Сочи не производит впечатления ни дешёвого, ни «советского» курорта.

«Вам всё понравилось?» — спрашивает меня на прощание девушка на ресепшн.

«Очень, особенно понравилось, что все вежливые», — отвечаю я.

«Да Вы что, как приятно. А говорят, мы все тут хамы», — удивляется девушка.

С хамством я не встречаюсь ни разу, ни со стороны отдыхающих, ни со стороны местных, скорее, наоборот с преувеличенной вежливостью и пресловутым «сударыня».

Сочи претендует на то, чтобы быть не просто массовым, а самым-самым курортом, причём не российского, а мирового значения. В городе очень чисто, охрана следит, чтобы на пляже не курили и не мусорили, в магазинах продают одежду и сувениры на любой вкус. Доходит до смешного: легендарную южную чурчхелу, оказывается, найти сложнее, чем дорогой ресторан с морепродуктами.

Местных зазывал, на которых так жаловались соцсети всего несколько лет назад, тоже не видно. Максимум — дадут на улице флаер с приглашением на вечеринку. Ещё предлагали погадать.

Есть и минусы.

Я сижу на пляже «Жемчужины» уже под закрытие. И тут появляется он. Запах канализации. Он повсюду, мои соседки тоже его чувствуют и начинают обсуждать. По их словам, происходит выброс отходов прямо в море (чиновники это много раз опровергали, но запах есть). Запах держится минут десять, и снова исчезает.

Что касается чистоты самого моря, она различается, в зависимости от пляжа. Переполненный муниципальный пляж «Ривьера» не может похвастаться кристальной чистотой воды, а вот чуть-чуть на отдалении от центра на пляже «Имеретинский» море вполне чистое.

Наконец, вот эта глянцевость и выглаженность нынешнего Сочи делает его красивым, но несколько обезличенным курортом. Здесь легко найти ресторан любой кухни, но сложнее — маленькое домашнее заведение. Магазины предлагают сувениры, произведённые не здесь, не местные промыслы, а кулинарные лавки полны сырами, мёдом, чаями на любой вкус, но опять же, из довольно крупных хозяйств. В центральном Сочи нет камерного уюта, за которым, впрочем, ехать недалеко: надо просто выехать из центральных районов и основных точек притяжения туристов.

В аэропорту Сочи — толпы туристов. По громкой связи каждую минуту только и успевают выкликать опаздывающих на посадку в родной Челябинск, Казань, Архангельск и, конечно же, в Москву. Наш большой лайнер заполнен полностью, поэтому говорить, что в Сочи «перестали ехать вообще», невозможно. Скорее, вероятно, имеет место конфликт ожиданий тех же туроператоров (которые и так пострадали от кризиса в связи с закрытием границ) с реальностью. Назвать толпы на набережной, заполненные муниципальные пляжи и толпы в аэропорту «уничтоженным сезоном» будет некорректно.

Назвать Сочи дешёвым курортом, да ещё и в разгар туристического сезона при закрытых границах, конечно же, нельзя. При этом очевидно, что по цене Сочи остаётся и останется дороже открывающихся бюджетных курортов Турции, Египта, Кипра, Туниса и других, работающих по системе all inclusive. Расчёт же на богатых туристов тоже пока не вполне оправдан, и это видно невооружённым глазом: платить те же 10-30 тысяч только за шезлонг с матрасом и зонтом на пляже в дополнение к путёвкам массово люди явно не готовы.

Впрочем, море остается бесплатным, а пафос элитных пляжей смотрится реально странно, если есть возможность просто полежать с книжкой на самой первой, первее всех элитных, береговой линии, наблюдая, как южное солнце, наконец, падает в море.