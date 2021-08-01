На Кубани вступили в силу новые правила заселения туристов в отели

В воскресенье, 1 августа, на территории Краснодарского края вступили в силу новые правила размещения в отели и гостиницы региона туристов в соответствии с подписанным губернатором Вениамином Кондратьевым постановлением.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кубанский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«С сегодняшнего дня в Краснодарском крае начинают действовать новые правила для заселения в отели», — говорится в публикации.

С 1 августа заселиться в отели и гостиницы смогут только граждане, которые смогут предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19 или медицинский документ, подтверждающий факт перенесённого заболевания сроком не более полугода назад. Также туристов разрешается размещать в случае, если они дадут добровольное согласие на прохождение вакцинации в ближайшие три дня.

В региональной администрации ранее напомнили о штрафах для отдыхающих в размере 30 тыс. рублей за отказ от вакцинации против COVID-19.