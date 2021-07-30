На Кубани напомнили о штрафах для непривитых туристов
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
В соответствии с постановлением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, с 1 августа в отели будут заселять только туристов, которые подпишут обязательство о прохождении вакцинации от коронавируса в течение трёх дней.
«Ответственность за исполнение взятых на себя обязательств ложится на туриста», — говорится в публикации.
Остановиться в гостиницах также могут гости с сертификатом о вакцинации или документом о перенесённом за последние полгода COVID-19. Подростки в возрасте от 15 до 18 лет могут показать отрицательный ПЦР-тест, дети младше 15 лет могут заселиться в отель без медицинских документов.
В начале июля в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона сообщали, что вакцинация от коронавируса будет обязательной даже для туристов, приехавших в Краснодарский край на один-два дня.